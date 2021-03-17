«Это мои дети!» — Клава Кока приехала и «сорвала уроки» в московской школе

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Виктория Андреева
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Звезда Black Star впервые выступила в роли учительницы — получилось неплохо!

Фото, видео: Instagram @klavacoca

Ничто так быстро не поднимает настроение с утра, как внезапно появившаяся на уроках звезда YouTube и телевидения: Клава Кока устроила настоящий праздник в московской школе.

16 марта певица анонсировала поездку в учебное учреждение в Instagram. Ее образ был по-настоящему сногсшибательным: длинные хвосты и афрокосы на голове, флуоресцентно-желтая шубка, зеленые серьги, большие ресницы и яркий маникюр. В общем, влиться в компанию «трудных» подростков Клаве было бы проще простого.

«Привет, школота, как там уроки? Прямо сейчас направляюсь в одну из школ! Посмотрю, что из этого выйдет!» — записала видео из машины Кока.

Увидев знаменитость, дети схватились за телефоны — вдруг не поверят, что звезда Black Star их навестила. Веселая толпа то и дело носилась по коридорам школы, словно забыв об уроках. Впрочем, когда рядом кумир миллионов, разве можно думать о чем-то еще?

«Это мои дети, мой класс! Я — учительница!» — восклицала певица с букетом роз в руках.

Встреча селебрити с подростками закончилась автограф-сессией. Один за другим мальчишки и девчонки тянули ручки с листками Клаве: очень хотелось подпись на память.

Instagram @klavacoca

URA.RU напоминает, что блогер и певица Клава Кова вошла в ТОП самых прослушиваемых русскоязычных исполнительниц по версии интернет-сервиса Spotify. При этом звезда не только сама пишет песни, но и регулярно выпускает клипы. Одни из наиболее популярных — на песни «Зая», «Я устала» и «Покинула чат». Каждый ролик набрал более семи миллионов просмотров в YouTube.

Ранее 5-tv.ru рассказал, за что Клава Кока не перестает благодарить Аллу Пугачеву.

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