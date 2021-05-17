Мольбы не помогают: родная мать Дани Милохина разрыдалась, отчаявшись увидеть сына

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Виктория Андреева
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Знаменитый блогер до сих пор не может простить Любови Бережной предательства: женщина отдала его в детдом еще ребенком.

Мольбы не помогают: родная мать Дани Милохина разрыдалась, отчаявшись увидеть сына

Фото: Instagram @danya_milokhin

Звезды TikTok Илья и Даня Милохины сегодня зарабатывают миллионы, снимая забавные видео и рекламируя товары. Их жизни можно позавидовать: дорогие авто, крутые вечеринки, роскошные курорты. Но так было не всегда. Большую часть сознательного возраста братья провели в детском доме, изнемогая от побоев старших воспитанников и прессинга.

Родная мама Милохиных объявилась только когда СМИ и интернет-порталы начали пестрить заголовками с их именами. В надежде наладить контакт с сыновьями Любовь Бережная отправилась на телевидение, где и рассказала свою тяжелую историю: как нелегко было прокормить двоих малышей и негде было их содержать.

И если Илья поверил матери и простил ошибку молодости, то Даня наотрез отказывается слушать стенания женщины. Он неоднократно отмечал, что родные мама и папа прекрасно понимали, куда «сдали» детей и не предприняли ни единой попытки вернуть их домой. Общаться с «предателями» обретший популярность блогер отныне не намерен.

«Даня — обиженный ребенок. Времени прошло много, и я знаю, что он меня может никогда не простить. Я не пыталась связаться с Даней. Думаю, он этого не хочет. Надеюсь, когда-нибудь мы встретимся, и он все поймет», — разрыдалась Любовь в эфире шоу Дмитрия Борисова.

А в заключение своей речи добавила, что до конца своих дней будет ждать звонка от некогда брошенного сына. Женщина не оставляет надежды лично попросить прощения у Милохина.

Instagram @danya_milokhin, _ilya_milokhin_

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему на самом деле мать отдала Даню и Илью Милохиных в детский дом.

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