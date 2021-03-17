Таран автобуса автоледи на MINI Cooper в Москве попал на видео

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 001

Авария произошла в утренний час-пик на улице Стромынка.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Момент тарана стоящего на остановке автобуса автоледи на MINI Cooper в Москве зафиксировали камеры городского видеонаблюдения. На кадрах видно, как белый автомобиль заносит на повороте, водитель не справляется с управлением и влетает в остановку, где стоят люди.

По информации 5-tv.ru, в аварии пострадали двое пассажиров и сама женщина-водитель.

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