Псаки заявила о различии подходов к отношениям с РФ Байдена и Трампа

Построение отношений США и России при Джо Байдене будет основано на подходе, отличном от выбранного его предшественником Дональдом Трампом. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Трансляция велась на канале в YouTube.

«Подходы нашей администрации к отношениям с Россией будут отличными от тех, которых придерживалась предыдущая администрация. Президент обозначил это в интервью, которое он дал прошлым вечером», — подчеркнула Псаки.

Также она уточнила, что Вашингтон намерен вести себя прямолинейно с Москвой в тех вопросах, которые вызывают у него озабоченность. Президент США не станет замалчивать острые моменты в отношениях с Россией, добавила пресс-секретарь. При этом, по ее словам, у двух стран есть сферы, в которых они могут сотрудничать.

Ранее Джо Байден заявил, что Москва будет призвана к ответу за «вмешательство» в американские выборы. В ответ на это, как писал 5-tv.ru, в Госдуме заявили о наличии доказательств попыток влияния на российские выборы со стороны США. Документы будут переданы в МИД РФ.