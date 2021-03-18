Суды, кома и COVID: как долго продлится черная полоса в жизни экс-жены Аршавина

Невзгоды и бесконечные проблемы со здоровьем бывшей супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой «написаны» в карте ее рождения, считает астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru специалист в сфере тонких материй поведала, что, по ее мнению, черная полоса в жизни Казьминой могла начаться еще в 2018 году. Дата появления светской львицы на свет сообщает об этом четко. Кроме того, по ней можно понять, что три года назад светская львица приняла неверное решение, когда легла под нож хирурга — момент был неподходящий.

«В 2020 году все проблемы могли выйти уже на поверхность, в 2021-м мы наблюдаем за непрекращающимися проблемами со здоровьем и не только — и с финансами, и судебные разбирательства. Не самый лучший период для нее вступать в эти судебные тяжбы, так как очень большие риски проиграть. Я бы не рекомендовала вообще заниматься судебными процедурами, они только усугубляют ситуацию», — отметила Егорова.

Астролог добавила, что риски относительно состояния здоровья Казьминой будут существовать до 2025-го. Ближайшие годы знаменитость должна посвятить заботе о себе, исключить любые ненужные вмешательства. Также важно всячески избегать разного рода разборок и конфликтов.

«Сейчас необходимо сконцентрироваться на здоровье, очень рискованный для нее период, особенно 2021 год. Начало года — и февраль, и март — проблемные по здоровью, и эта тенденция сохраняется в апреле и мае», — заявила Елена Егорова.

За последние месяцы многие беды обрушились на Алису Казьмину. Сначала пришлось бороться с тяжелым аутоиммунным заболеванием, которое обезобразило ее лицо, а после она попала в больницу с острым панкреатитом. Знаменитость провела четыре дня в коме. Недавно стало известно о госпитализации Казьминой с коронавирусной инфекцией.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, бывшая теща Андрея Аршавина рассказала о состоянии дочери.