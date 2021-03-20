Как повлияет повышение ключевой ставки ЦБ на стоимость жилья в России?

После повышения Банком России ключевой ставки до 4,5% ипотека в России будет дорожать, считают финансовые аналитики. Регулятор впервые с 2018 года добавил к показателю 0,25 процентного пункта, чем четко дал понять — условия жилищного кредитования на первичном и вторичном рынке, а также в рамках льготной программы изменятся, и не в пользу заемщиков.

По мнению аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, увеличение ставок по ипотеке будет происходить постепенно. Вскоре, считает эксперт, рост составит четверть процента, а следующий скачок стоит ожидать в июне этого года, так как к прежним показателям ЦБ, вероятно, уже не вернется.

Что касается льготной программы кредитования, она сохранится только в регионах. Там цены на жилье не растут с той же скоростью, что в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, так как жители провинций чаще покупают недвижимость для себя, а не в инвестиционных целях.

«Во второй половине года, если госпрограмма льготной ипотеки завершится к 1 июля 2021 года, как и планируется на текущий момент, или будет существенно сокращена, можно ожидать некоторого роста средней ставки — до 7,5–8%», — цитирует РБК младшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерину Щурихину.

Особенно сильно повышение ставок ЦБ отразится на рынке вторичного жилья. Несмотря на это, в ближайшие месяцы спрос на недвижимость не упадет, хоть она и будет дорожать. По мнению аналитиков, за 2021 год квартиры могут добавить в цене до 10%. Охлаждения «перегретого» ныне спроса россиян на жилье, в том числе ипотечное, эксперты ожидают не ранее, чем через полгода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Центробанке предложили продлить льготную ипотеку в 24 регионах России.