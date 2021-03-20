Американцы извинились перед Россией за хамство президента Байдена

Посол России в США Анатолий Антонов поблагодарил американцев за письма с извинениями за поведение президента страны Джо Байдена. О поддержке со стороны жителей Соединенных Штатов дипломат рассказал на официальной странице посольства в Facebook.

«Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации», — написал Антонов.

По мнению посла, позиция народа США говорит о хороших шансах на нормализацию взаимодействия с Россией, несмотря на резкие выпады со стороны Байдена. Антонов выразил надежду, что президент оценит инициативу своих избирателей и прекратит предпринимать действия по «дальнейшему обрушению и без того избыточно конфронтационных отношений»

Facebook @RusEmbUSA

В одном из интервью для телевидения Джо Байден пообещал, что президент РФ Владимир Путин «ответит за вмешательство в американские выборы», а также допустил оскорбительное высказывание в адрес российского лидера. В ответ Путин лишь пожелал коллеге из США здоровья и вспомнил детскую поговорку: «Кто как обзывается — тот так и называется».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, российский дипломат напомнил Байдену, что ни один из его предшественников не позволял себе подобных заявлений и призвал главу Штатов извиниться перед Путиным.