Американцы извинились перед Россией за хамство президента Байдена

|
Рита Цветкова
2 247

Позиция граждан тронула представителей посольства РФ в США — в этом жесте ведомство увидело надежду на нормализацию отношений между странами.

Американцы извинились перед Россией за хамство президента Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Michael Reynolds - Pool via CNP

Посол России в США Анатолий Антонов поблагодарил американцев за письма с извинениями за поведение президента страны Джо Байдена. О поддержке со стороны жителей Соединенных Штатов дипломат рассказал на официальной странице посольства в Facebook.

«Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации», — написал Антонов.

По мнению посла, позиция народа США говорит о хороших шансах на нормализацию взаимодействия с Россией, несмотря на резкие выпады со стороны Байдена. Антонов выразил надежду, что президент оценит инициативу своих избирателей и прекратит предпринимать действия по «дальнейшему обрушению и без того избыточно конфронтационных отношений»

Facebook @RusEmbUSA

В одном из интервью для телевидения Джо Байден пообещал, что президент РФ Владимир Путин «ответит за вмешательство в американские выборы», а также допустил оскорбительное высказывание в адрес российского лидера. В ответ Путин лишь пожелал коллеге из США здоровья и вспомнил детскую поговорку: «Кто как обзывается — тот так и называется».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, российский дипломат напомнил Байдену, что ни один из его предшественников не позволял себе подобных заявлений и призвал главу Штатов извиниться перед Путиным.

Читайте также

-6° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
74.14
0.48 88.43
0.31
Коварные разлучники: какие знаки зодиака способны разбить чужую семью?

Последние новости

10:34
Момент падения автобуса с 70 пассажирами в пропасть в Шри-Ланке попал на видео
10:21
Звезда сериала «След» напал с ножом на инспекторов ВАИ в центре Москвы
10:15
Любовь закончилась: Анастасия Стоцкая ушла от мужа
10:08
Ждать недолго: когда в Москве начнут оформлять электронные паспорта
10:05
При крушении автобуса на Шри-Ланке погибли 13 человек и 30 пострадали
9:52
«Я выигрывала, благодаря тебе»: Алина Загитова рассказала о горькой утрате

Сейчас читают

Коварные разлучники: какие знаки зодиака способны разбить чужую семью?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Жорин посоветовал девушкам «экспериментальный» способ выйти замуж
Почему родные Жанны Фриске продают ее вещи и имущество?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака