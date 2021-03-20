«Ответочка от Путина»: американцы рисуют мемы о падении Байдена на трапе

За последние несколько дней президент США Джо Байден успел «отличиться» дважды. Первый раз — когда публично пригрозил российскому лидеру «расплатой» за некое «вмешательство» в избирательный процесс в 2020 году, что спровоцировало грандиозный международный скандал. Второй — когда неоднократно падал на трапе, поднимаясь на борт личного самолета. Комментаторы в сети нашли тесную взаимосвязь между этими событиями и начали плодить веселые мемы.

Негодующие юзеры не без иронии отмечали, что 78-летнему Байдену давно пора на покой. Какие могут быть сомнения, если он не то что не знает основ дипломатии, но даже на ногах не может удержаться.

«Еще не ста дней его работы на посту. Он не протянет четыре года. Все идет под откос», — приводит цитату жителя Британии News.ru.

Поддержали его и простые американцы. Кто-то выложил в Twitter ролик с тренировки Владимира Путина: российский лидер тягает гантели и занимается на тяжелых снарядах; а другой тут же запостил фото упавшего Байдена на трапе с якобы прилетевшим в голову мячом — «ответочкой» от президента РФ.

«Не знаю, хотите ли вы говорить о фитнесе, учитывая, что идея здорового питания нашего предыдущего президента была „Макдоналдс и кока-кола“»,

«Нечего было угрожать. Это — карма», — рассуждали увлеченные пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как объяснили падение Джозефа Байдена на трапе в Белом доме.