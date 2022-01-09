Индикатор здоровья: о каких болезнях могут рассказать глаза

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Алина Потёмкина
Алина Потёмкина Алина Потёмкина Журналист Эксклюзив 3 330

Врач Ирина Ескова объяснила, какие изменения сетчатки, зрачка или века могут стать симптомом серьезного заболевания.

Фото, видео: Depositphotos / yacobchuk1; 5-tv.ru

Глаза человека — не только зеркало души, но и верный индикатор изменений внутри организма. По тому, что с ними происходит, можно определить первые признаки серьезных заболеваний, предупредила в беседе с 5-tv.ru врач-терапевт Ирина Ескова.

По ее словам, покраснения, жжение, отечность или слезоточивость глаз могут стать предвестником самых разных недугов. Заметив один из симптомов, следует не медлить и идти к врачу.

«Если белки глаз покраснели, появилось жжение — это бактериальная вирусная инфекция, конъюнктивит. Если же появился зуд, отек век — это аллергическая реакция. Если внутренняя поверхность верхнего века стала бледная, почти белая, и белки голубоватые, надо исключать анемию и снижение гемоглобина. Если белки глаз стали желтые, то это может быть симптомом заболевания печени», — рассказала медик.

Некоторые нарушения могут предупреждать о серьезных последствиях, вплоть до кровоизлияния в мозг, предостерегла Ескова. Так, к ним относятся золотая кайма вокруг радужки — симптом болезни Вильсона — Коновалова. Даже обычное появление красного пятна может говорить о разрыве мелких капилляров конъюнктивы и проблемах с давлением.

«Это может быть предвестником кровоизлияния в мозг. Поэтому необходимо срочно обратиться к врачу. Грозным симптомом являются и неравномерные зрачки — когда один уже другого и мало реагирует на свет», — заметила врач.

Выпуклость глаз и неполнота прикрытия их веками, по ее словам, говорит о проблемах с щитовидной железой. Подергивание века — знак нарушения обмена магния в организме, и тут не обойтись без визита к невропатологу. В некоторых случаях с помощью наблюдения за глазами можно предупредить развитие онкологии.

«Опущенные веки — это не всегда симптом старения, они могут быть связаны с нервно-мышечными заболеваниями как миастения и воспаление лицевого нерва. Если появилось темное пятно, и один зрачок стал другого цвета, это может быть симптомом меланомы, и нужно срочно идти к онкологу», — заключила врач.

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