«На краю пропасти»: какие пророчества Распутина могут сбыться в 2021 году?

Григорий Распутин — таинственная личность. Простой крестьянин, добившийся огромного влияния при дворе последнего императора России — Николая II. Про него ходило немало загадочных слухов и при жизни, и после странной смерти.

Да и сейчас имя Распутина на многих навевает ужас. Тем более, что после себя он оставил пророчества о будущем. Они не были датированы, так что трактовать их можно по-разному. Однако многие считают, что некоторые предсказывают события текущего 2021 года.

На краю

«Любовь исчезнет, люди будут стоять на краю пропасти», — цитирует первое из них «МК».

Говорят, что так Распутин предрекал стране гибель духовных и моральных ценностей, ослабление веры и, как следствие, полную деградацию. И многие всерьез опасаются, что ждать этих страшных событий осталось недолго.

Третья мировая — скоро?

Есть и еще более ужасающее пророчество от Григория Распутина — о том, что придут «три змеи», что будут причиной поочередной смерти многих.

«Человечество будет раздавлено поступью безумцев, невежественный будет диктовать законы мудрому, и люди поверят во власть имущих», — написал старец.

Большинство экспертов полагает, что речь в тексте Распутина шла о трех мировых войнах. Первая и Вторая мировые войны уже случились. Неужели третья наступит уже в 2021 году?

В поддержку такой теории говорит и то, что в пророчествах Ванги и Нострадамуса тоже есть намеки на некое всемирное бедствие.

Три царя в Петербурге

Распутин оставил и еще одно предсказание — многие полагают, что оно грозит экономическим кризисом, который случится в ближайшее время.

«С запада придет кровожадный князь, который поработит богатством, а с востока другой князь, который поработит нищетой», — загадочно написал Распутин.

А вот после случившегося мир ждет «духовное очищение». Правда, дождутся его немногие, судя по мнению Распутина. Зато потом в Петербурге появятся «три царя». Некоторые полагают, что это будут пророки, которые после Конца Света подготовят людей к приходу нового Мессии.

Ранее 5-tv.ru писал про пять предсказаний Ванги на 2021 год.