Владимир Путин и Сергей Шойгу проводят выходные в сибирской тайге, катаясь на вездеходе и совершая пешие прогулки. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, глава Минобороны показал Путину свою мастерскую, в которой работает по дереву. В ближайшее время он обещал опубликовать фото и видеоотчет об отдыхе российского лидера.

Отдых в тайге — один из самых любимых видов времяпрепровождения президента РФ. Так он провел свой день рождения в 2014 году, выезжал на аналогичную прогулку в марте 2017-го и августе 2018-го. Перед днем рождения в 2019 году также выбрался в сибирскую тайгу вместе с Сергеем Шойгу. Там президент с министром собирали грибы, ягоды и гуляли пешком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Владимир Путин не празднует день рождения масштабно.