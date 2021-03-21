Как Путин и Шойгу проводят время в сибирской тайге — видео

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Алина Потёмкина
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Президент решил выбраться на выходные на природу.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Дружинин; 5-tv.ru

Владимир Путин и Сергей Шойгу проводят выходные в сибирской тайге, катаясь на вездеходе и совершая пешие прогулки. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, глава Минобороны показал Путину свою мастерскую, в которой работает по дереву. В ближайшее время он обещал опубликовать фото и видеоотчет об отдыхе российского лидера.

Отдых в тайге — один из самых любимых видов времяпрепровождения президента РФ. Так он провел свой день рождения в 2014 году, выезжал на аналогичную прогулку в марте 2017-го и августе 2018-го. Перед днем рождения в 2019 году также выбрался в сибирскую тайгу вместе с Сергеем Шойгу. Там президент с министром собирали грибы, ягоды и гуляли пешком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Владимир Путин не празднует день рождения масштабно.

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