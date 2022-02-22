Редкий развод обходится без неприятных моментов. Одни, расставаясь, делят имущество, другие — детей, третьи требуют алиментов. Но есть и достаточно экстравагантные неурядицы, с которыми сталкиваются вконец разругавшиеся супруги. Так, некоторые мужчины сетуют, что их бывшие половинки продолжают носить их фамилию, напоминая о больном или даже позоря честный род экс-благоверного. Как избежать такой неприятности законным путем, в беседе с 5-tv.ru рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

К великому сожалению некоторых представителей сильного пола в отечественном законодательстве закреплено право женщины оставить себе на память фамилию бывшего мужа. Оно содержится в 36 статье ФЗ «Об актах гражданского состояния».

«Супруга после расторжения брака имеет право либо оставить себе фамилию мужа, либо вернуть девичью. И бывший супруг никаким образом на ее желание повлиять не может», — рассказал Жорин.

Однако достичь желаемого результата все-таки шансы есть, добавил юрист. Можно попробовать «выкупить» драгоценную фамилию у жены. Но и здесь гарантий нет никаких. По словам адвоката, нередки случаи, когда женщина, получив желаемое, «забывала» о данном слове вернуть себе девичью фамилию.

«Первый вариант — договориться полюбовно. Такой способ часто используется, когда в период раздела имущества бывшей супруге предлагается немного больше, чем положено, и она соглашается отказаться от фамилии мужа», — описал способ Жорин.

И, наконец, самое простое решение — обезопасить себя заранее и не давать своей избраннице столь ценную вещь, резюмировал юрист.

«Второй способ выхода из подобных ситуаций — не попадать в них. В момент регистрации брака каждый оставляет себе ту фамилию, которая у него была. И в случае расторжения никаких проблем, связанных с фамилией, не возникает», — заключил Жорин.

К слову, желание отобрать у бывшей жены фамилию чаще всего возникает у публичных людей. Например, худрук «Ералаша» Борис Грачевский о бывшей супруге Анне говорил:

«Обидно, что она позорит мою фамилию, которую я ни разу не запятнал».

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