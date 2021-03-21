Может ли мужчина отобрать у бывшей жены фамилию — объясняет Жорин

|
Алина Потёмкина
Эксклюзив 5 328

По словам юриста, чаще других с такой проблемой сталкиваются публичные люди.

Фото, видео: Depositphotos / yuliasverdlovaphoto.gmail.com; 5-tv.ru

Редкий развод обходится без неприятных моментов. Одни, расставаясь, делят имущество, другие — детей, третьи требуют алиментов, но есть и достаточно экстравагантные неурядицы, с которыми сталкиваются вконец разругавшиеся супруги. Так, некоторые мужчины сетуют, что их бывшие половинки продолжают носить их фамилию, напоминая о больном или даже позоря честный род экс-благоверного. Как избежать такой неприятности законным путем, в беседе с 5-tv.ru рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

К великому сожалению представителей сильного пола, в отечественном законодательстве закреплено право женщины оставить себе на память фамилию бывшего мужа. Оно содержится в 36 статье ФЗ «Об актах гражданского состояния».

«Супруга после расторжения брака имеет право либо оставить себе фамилию мужа, либо вернуть девичью. И бывший супруг никаким образом на ее желание повлиять не может», — рассказал Жорин.

Однако достичь желаемого результата все-таки шансы есть, добавил юрист. Можно попробовать «выкупить» драгоценную фамилию у жены. Но и здесь гарантий нет никаких. По словам адвоката, нередки случаи, когда женщина, получив желаемое, «забывала» о данном слове вернуть себе девичью фамилию.

«Первый вариант — договориться полюбовно. Такой способ часто используется, когда в период раздела имущества бывшей супруге предлагается немного больше, чем положено, и она соглашается отказаться от фамилии мужа», — описал способ Жорин.

И, наконец, самое простое решение — обезопасить себя заранее и не давать своей избраннице столь ценную вещь, резюмировал юрист.

«Второй способ выхода из подобных ситуаций — не попадать в них. В момент регистрации брака каждый оставляет себе ту фамилию, которая у него была. И в случае расторжения никаких проблем, связанных с фамилией, не возникает», — заключил Жорин.

К слову, желание отобрать у бывшей жены фамилию чаще всего возникает у публичных людей. Например, худрук «Ералаша» Борис Грачевский о бывшей супруге Анне говорил:

«Обидно, что она позорит мою фамилию, которую я ни разу не запятнал».

Любопытно, но несколько лет назад в Госдуме уже пытались подарить мужчинам право на неприкосновенность фамилии после развода. С предложением закрепить в законе механизм ее возврата мужу выступал депутат от Ленинградской области Владимир Петров. Инициатива не нашла одобрения, так как по законам РФ любой гражданин может сменить фамилию на любую другую без доказательств родства. Позже выяснилось, что идея была первоапрельской шуткой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли легально забрать подарки у бывшей девушки после расставания.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.14
0.48 88.43
0.31
Мальчик или девочка? Как по дате рождения определить пол будущего ребенка

Последние новости

19:57
Таролог назвала пять признаков того, что на женщине лежит венец безбрачия
19:46
В Мурманске мужчина задушил и расчленил собственную мать
19:36
«Не просто мечта»: Волочкова рассказала о самом судьбоносном событии в ее жизни
19:34
Пропуск в прежнюю жизнь: насколько велики шансы введения ковидных паспортов в ЕС
19:10
Какие безобидные симптомы могут говорить о раке мозга?
19:02
«Безбашеная»: Бузова разбила бутылку о голову бывшей девушки Манукяна — видео

Сейчас читают

Может ли мужчина отобрать у бывшей жены фамилию — объясняет Жорин
«Ты ошиблась, Америка»: британцы оценили инцидент с Байденом на трапе самолета
Жорин посоветовал девушкам «экспериментальный» способ выйти замуж
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака