«Троянский конь»: президентство Байдена вызывает все больше подозрений в США
Нелогичное поведение и странности нового лидера страны заставляет рядовых американцев беспокоиться за свое будущее.
Фото: ТАСС / Zuma\TASS
Все больше американцев считает, что президент Джо Байден покинет свой пост раньше положенного из-за проблем со здоровьем. И большинство приходит к выводу, что таков и был план демократов — заменить Байдена на его вице-президента Камалу Харрис. Эту версию активно обсудили между собой в сети зрители телеканала Fox News.
Большинство сошлись на том, что Джо Байден мог даже не понимать до конца, на что идет.
«Все было спланировано заранее. Байден всегда был средством к достижению цели — троянским конем»;
«К сожалению, есть вероятность, что Байден не сможет руководить страной все четыре года — будем надеяться, что он дотянет до промежуточных выборов»;
«Демократы использовали его, отлично понимая, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Его жена так хотела стать первой леди, что бросила его на амбразуру»;
«Кто управляет страной? Эта мысль пугает. Мы знаем, в каком состоянии находится Байден, и знаем, что управляет не он. Тогда кто?» — цитирует их замечания РИА Новости.
В последнее время поведение Байдена действительно вызывает много вопросов. Помимо обвинений в адрес России и президента Владимира Путина о вмешательстве в американские выборы, это его неспособность ответить на заданный не по протоколу вопрос. В сети считают, что все речи Байдена тщательно подготовлены его командой, а отвечает он с использованием суфлера.
Немало тревог у американцев вызывает и состояние здоровья Байдена. Недавно он трижды споткнулся, поднимаясь на трап самолета. В Белом доме заявили, что причиной тому был ветер, но в сети эти кадры уже стали мемами.
В целом американские пользователи сошлись на том, что Байден — это ширма для будущего президентства Камалы Харрис. Самостоятельно выиграть выборы она бы не смогла — и Байден, якобы, стал жертвой коварного плана демократов.
Экс-советник Дональда Трампа Стивен Миллер также высказался насчет Байдена. Он заявил, что тот представляет собой «печальное зрелище». А также отметил, что такой президент — угроза для национальной безопасности США, ведь лидеры других стран также видят его слабости.
Ранее 5-tv.ru писал, как Джо Байден признался, что Камала Харрис умнее него.
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