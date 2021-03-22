«Троянский конь»: президентство Байдена вызывает все больше подозрений в США

Все больше американцев считает, что президент Джо Байден покинет свой пост раньше положенного из-за проблем со здоровьем. И большинство приходит к выводу, что таков и был план демократов — заменить Байдена на его вице-президента Камалу Харрис. Эту версию активно обсудили между собой в сети зрители телеканала Fox News.

Большинство сошлись на том, что Джо Байден мог даже не понимать до конца, на что идет.

«Все было спланировано заранее. Байден всегда был средством к достижению цели — троянским конем»;

«К сожалению, есть вероятность, что Байден не сможет руководить страной все четыре года — будем надеяться, что он дотянет до промежуточных выборов»;

«Демократы использовали его, отлично понимая, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Его жена так хотела стать первой леди, что бросила его на амбразуру»;

«Кто управляет страной? Эта мысль пугает. Мы знаем, в каком состоянии находится Байден, и знаем, что управляет не он. Тогда кто?» — цитирует их замечания РИА Новости.

В последнее время поведение Байдена действительно вызывает много вопросов. Помимо обвинений в адрес России и президента Владимира Путина о вмешательстве в американские выборы, это его неспособность ответить на заданный не по протоколу вопрос. В сети считают, что все речи Байдена тщательно подготовлены его командой, а отвечает он с использованием суфлера.

Немало тревог у американцев вызывает и состояние здоровья Байдена. Недавно он трижды споткнулся, поднимаясь на трап самолета. В Белом доме заявили, что причиной тому был ветер, но в сети эти кадры уже стали мемами.

В целом американские пользователи сошлись на том, что Байден — это ширма для будущего президентства Камалы Харрис. Самостоятельно выиграть выборы она бы не смогла — и Байден, якобы, стал жертвой коварного плана демократов.

Экс-советник Дональда Трампа Стивен Миллер также высказался насчет Байдена. Он заявил, что тот представляет собой «печальное зрелище». А также отметил, что такой президент — угроза для национальной безопасности США, ведь лидеры других стран также видят его слабости.

Ранее 5-tv.ru писал, как Джо Байден признался, что Камала Харрис умнее него.