«Самоизолировался дома»: инфицированный COVID-19 Ургант рассказал о самочувствии

Звезда Первого канала, телеведущий Иван Ургант утром 22 марта объявил, что инфицирован коронавирусом. Неожиданная запись появилась на его странице в Twitter. Как ни пытались фолловеры разузнать подробности о состоянии шоумена, он молчал.

«Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи», — значилось в сообщении.

Ввиду пристального внимания к здоровью кумира миллионов, журналисты наперебой пытались дозвониться хоть кому-нибудь из его близких родственников. Трубку взял отец шоумена — актер театра и кино, телеведущий Андрей Ургант. Вопреки заявлению сына, он заметил, что все в порядке и ни о каком коронавирусе речи не идет.

«Он жив, здоров, сегодня будет в эфире, смотрите!» — пояснил Ургант-старший в беседе с KP.RU.

Однако на странице Ивана в соцсети позднее появилась еще одна публикация, заставившая сомневаться в словах его отца. Шоумен поблагодарил поклонников за беспокойство, подчеркнул, что «самоизолировался дома» и «чувствует себя нормально».

«Об остальном сегодня вечером», — добавил ведущий «Вечернего Урганта».

Twitter @urgantcom

Однако фолловерам не пришлось долго ждать официального заявления от шоумена. Первый канал уже подтвердил диагноз Урганта. В пресс-службе добавили, что вести передачу любимец публики будет удаленно, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти известного петербургского дизайнера Александра Арнгольдта. Товарищи заявляли, что ценитель моды и красоты был инфицирован коронавирусом.