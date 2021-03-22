Рассчитано на ее негатив: друг Булановой о ситуации с кавером на песню «Не плачь»

|
Анастасия Шадская
Эксклюзив 1 005

Свою версию хита 90-х представила подопечная продюсера Виктора Дробыша — певица Гузель Хасанова. Это возмутило многих пользователей сети.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Новая версия песни «Не плачь», которую в 90-е первой исполнила певица Татьяна Буланова, привела к настоящему скандалу. В сети возмущены тем, как продюсер Виктор Дробыш и певица Гузель Хасанова говорили о премьере ее «новой» песни, оказавшейся кавером старой.

Актер и друг Татьяны Булановой Артем Анчуков прокомментировал случившееся для 5-tv.ru.

«Понимаете, никакой трагедии в общем-то не произошло. Если можно так выразиться, некрасивость ситуации заключается в следующем. Татьяна, будучи первым исполнителем этой песни, узнала о существовании этого кавера практически последней», — пояснил он.

Анчуков убежден, что Буланова только поддержала бы идею кавер-версии «Не плачь». Но только в ситуации, если бы ей вообще сообщили о планах выпустить эту песню в чужом исполнении.

«Да, она не является автором этой песни. Она не может запретить исполнять ее, да и вряд ли бы она стала это делать. Но мне кажется, что достаточно было просто позвонить. Либо продюсеру, либо исполнительнице этой песни Татьяне, найти какие-то слова», — сказал актер.

Происходящее сейчас в сети, где фанаты Булановой буквально набросились на Гузель Хасанову, он считает продуманным планом «организаторов» этой истории.

«Я думаю, это все рассчитано на хайп, поскольку сегодня хайп правит миром. И рассчитано на негодование поклонников Татьяны, так и получилось — достаточно посмотреть комментарии. Наверное, на какую-то негативную реакцию самой Татьяны тоже рассчитано», — добавил он.

Артем Анчуков заверил, что известная своей добротой и интеллигенцией Татьяна Буланова наверняка не будет делать громких заявлений по поводу случившегося.

«Но я знаю, что ей неприятно. Только с той точки зрения, что никто никакого разрешения у нее не спрашивал», — закончил друг певицы.

Ранее 5-tv.ru приводил реакцию россиян на песню Булановой в чужом исполнении.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
74.61
0.47 88.66
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:01
Лев Лещенко призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса
19:54
Евросоюз направит в РФ экспертов для проверки «Спутника V»
19:46
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Подмосковье
19:39
Стали известны ведущие премии «Муз-ТВ» в 2021 году
19:32
Путин обсудил с главой Евросовета возможное использование «Спутника V»
19:24
«Так бывает?» — Корчевников поделился мистической историей одного подарка

Сейчас читают

«Как вода сквозь пальцы»: ТОП-5 знаков зодиака, которые не умеют экономить деньги
Роскошь и наглость: чем владеет задержанный губернатор Пензенской области
Катастрофическая ошибка: Шеф-повар рассказал, как хозяйки портят борщ
Жорин посоветовал девушкам «экспериментальный» способ выйти замуж

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака