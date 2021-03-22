Рассчитано на ее негатив: друг Булановой о ситуации с кавером на песню «Не плачь»

Новая версия песни «Не плачь», которую в 90-е первой исполнила певица Татьяна Буланова, привела к настоящему скандалу. В сети возмущены тем, как продюсер Виктор Дробыш и певица Гузель Хасанова говорили о премьере ее «новой» песни, оказавшейся кавером старой.

Актер и друг Татьяны Булановой Артем Анчуков прокомментировал случившееся для 5-tv.ru.

«Понимаете, никакой трагедии в общем-то не произошло. Если можно так выразиться, некрасивость ситуации заключается в следующем. Татьяна, будучи первым исполнителем этой песни, узнала о существовании этого кавера практически последней», — пояснил он.

Анчуков убежден, что Буланова только поддержала бы идею кавер-версии «Не плачь». Но только в ситуации, если бы ей вообще сообщили о планах выпустить эту песню в чужом исполнении.

«Да, она не является автором этой песни. Она не может запретить исполнять ее, да и вряд ли бы она стала это делать. Но мне кажется, что достаточно было просто позвонить. Либо продюсеру, либо исполнительнице этой песни Татьяне, найти какие-то слова», — сказал актер.

Происходящее сейчас в сети, где фанаты Булановой буквально набросились на Гузель Хасанову, он считает продуманным планом «организаторов» этой истории.

«Я думаю, это все рассчитано на хайп, поскольку сегодня хайп правит миром. И рассчитано на негодование поклонников Татьяны, так и получилось — достаточно посмотреть комментарии. Наверное, на какую-то негативную реакцию самой Татьяны тоже рассчитано», — добавил он.

Артем Анчуков заверил, что известная своей добротой и интеллигенцией Татьяна Буланова наверняка не будет делать громких заявлений по поводу случившегося.

«Но я знаю, что ей неприятно. Только с той точки зрения, что никто никакого разрешения у нее не спрашивал», — закончил друг певицы.

Ранее 5-tv.ru приводил реакцию россиян на песню Булановой в чужом исполнении.