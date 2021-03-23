Похудевшего Александра Серова засыпали комплиментами накануне дня рождения

|
Анна Васильева
1 079

Народный артист Российской Федерации, которому 24 марта исполнится 67 лет, порадовал фанатов новым видео в Instagram.

Фото, видео: Instagram @alexander_serov_official

Народный артист Российской Федерации Александр Серов опубликовал на своей странице в Instagram новое видео. На нем артист признался в любви к своим фанатам, поблагодарил их за преданность, а также поделился своими профессиональными планами.

Серов рассказал, что в скором времени ему предстоит визит в город, в котором он когда-то давал свои первые концерты. Подписчики артиста оценили его прекрасный внешний вид. 24 марта Серову исполнится 67, но, как и в молодости, фанатки осыпают исполнителя «Мадонны» и «Сюзанны» множеством приятных слов.

«Красивый, вам даже усталость идет»;

«Всегда хорошо выглядите»;

«Прекрасен, неповторим, бесконечно обожаем! Здоровья вам, Александр, и творческих успехов!»;

«Красавчик! Стройный, похудевший, помолодевший! Берегите себя, и радуйте нас своим творчеством», — написали пользователи сети.

Instagram @alexander_serov_official

Особенное внимание фанаты уделили фигуре артиста. С лета 2020 года он заметно похудел. Ценительницы творчества Александра Серова считают, что певец не только стал стройнее, но и сильно помолодел. Изменения во внешнем виде артиста и впрямь видны невооруженным глазом.

Instagram @alexander_serov_official

В сентябре 2020 года Александр Серов стал дедушкой. Дочь певца Мишель родила девочку. Малышку назвали Мия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Серов рассказал о браке и разрыве с единственной женой.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
75.36
0.75 89.77
1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:43
Измученная Муцениеце рискует повторить судьбу госпитализированной Кудрявцевой?
23:32
Эффективность расследования налоговых преступлений в России выросла в разы
23:21
Зеленский продлил санкции против ряда российских граждан и компаний
23:09
Чем запомнится умерший от СОVID-19 волонтер движения «Мы вместе»
22:57
Киркоров оспорил в суде запрет на въезд в Литву
22:46
Видео: попавших под лавину в Хибинах детей доставили в Апатиты

Сейчас читают

Владимир Путин сделал прививку от коронавируса
Бывшей жене Аршавина придется ходить с накладкой вместо носа до конца жизни?
Старая дружба и родственные связи: коррупционная схема губернатора Белозерцева
Катастрофическая ошибка: Шеф-повар рассказал, как хозяйки портят борщ

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака