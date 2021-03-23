Похудевшего Александра Серова засыпали комплиментами накануне дня рождения

Народный артист Российской Федерации Александр Серов опубликовал на своей странице в Instagram новое видео. На нем артист признался в любви к своим фанатам, поблагодарил их за преданность, а также поделился своими профессиональными планами.

Серов рассказал, что в скором времени ему предстоит визит в город, в котором он когда-то давал свои первые концерты. Подписчики артиста оценили его прекрасный внешний вид. 24 марта Серову исполнится 67, но, как и в молодости, фанатки осыпают исполнителя «Мадонны» и «Сюзанны» множеством приятных слов.

«Красивый, вам даже усталость идет»;

«Всегда хорошо выглядите»;

«Прекрасен, неповторим, бесконечно обожаем! Здоровья вам, Александр, и творческих успехов!»;

«Красавчик! Стройный, похудевший, помолодевший! Берегите себя, и радуйте нас своим творчеством», — написали пользователи сети.

Instagram @alexander_serov_official

Особенное внимание фанаты уделили фигуре артиста. С лета 2020 года он заметно похудел. Ценительницы творчества Александра Серова считают, что певец не только стал стройнее, но и сильно помолодел. Изменения во внешнем виде артиста и впрямь видны невооруженным глазом.

Instagram @alexander_serov_official

В сентябре 2020 года Александр Серов стал дедушкой. Дочь певца Мишель родила девочку. Малышку назвали Мия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Серов рассказал о браке и разрыве с единственной женой.