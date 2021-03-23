Похудевшего Александра Серова засыпали комплиментами накануне дня рождения
Народный артист Российской Федерации, которому 24 марта исполнится 67 лет, порадовал фанатов новым видео в Instagram.
Фото, видео: Instagram @alexander_serov_official
Народный артист Российской Федерации Александр Серов опубликовал на своей странице в Instagram новое видео. На нем артист признался в любви к своим фанатам, поблагодарил их за преданность, а также поделился своими профессиональными планами.
Серов рассказал, что в скором времени ему предстоит визит в город, в котором он когда-то давал свои первые концерты. Подписчики артиста оценили его прекрасный внешний вид. 24 марта Серову исполнится 67, но, как и в молодости, фанатки осыпают исполнителя «Мадонны» и «Сюзанны» множеством приятных слов.
«Красивый, вам даже усталость идет»;
«Всегда хорошо выглядите»;
«Прекрасен, неповторим, бесконечно обожаем! Здоровья вам, Александр, и творческих успехов!»;
«Красавчик! Стройный, похудевший, помолодевший! Берегите себя, и радуйте нас своим творчеством», — написали пользователи сети.
Особенное внимание фанаты уделили фигуре артиста. С лета 2020 года он заметно похудел. Ценительницы творчества Александра Серова считают, что певец не только стал стройнее, но и сильно помолодел. Изменения во внешнем виде артиста и впрямь видны невооруженным глазом.
В сентябре 2020 года Александр Серов стал дедушкой. Дочь певца Мишель родила девочку. Малышку назвали Мия.
Ранее 5-tv.ru писал, что Серов рассказал о браке и разрыве с единственной женой.
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