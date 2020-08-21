«Больно до сих пор»: Серов рассказал о браке и разрыве с единственной женой

Развод с любимой женой остался незаживающей раной в душе Александра Серова. Об этом он рассказал в передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека». Певец прожил почти 20 лет в браке с мастером спорта по акробатической гимнастике Еленой Стебеневой. В 1993 году у пары родилась дочь Мишель. Брак артиста долгие годы считался образцово-показательным, но за красивым фасадом тихой семейной жизни кипели страсти.

Серов женился единственный раз. На тот момент ему исполнилось 40 лет. Слава пришла к исполнителю пятью годами ранее, а вместе с ней деньги. Лишь к 38 годам он накопил средства на новое жилье и переехал в четырехкомнатную квартиру около МИДа. До этого артист не заводил семью, поскольку не хотел вести жену в коммуналку.

От поклонниц Серову не было отбоя, они караулили его у подъезда, расписывали стены лестничной клетки признаниями в любви. В результате из тысяч женщин он выбрал Стебеневу. Как отметил певец, Елена была настоящей красавицей.

Но любовь рано или поздно уходит. В той же студии Корчевникова экс-супруга рассказала, что воспевавший высокие чувства кумир дам не дарил ей подарков, изменял, угрожал навсегда отобрать дочь, если она от него уйдет, а однажды поднял на нее руку. Серов же обвинил Елену в нелюбви и в том, что из-за нее он больше не может писать песни. Жене он посвящал свои самые трогательные хиты, а после ее ухода в 2010-м перестал творить.

«Больно до сих пор. Я привыкаю жить один», — сказал артист.

Сам Серов годы семейной жизни старается прилюдно не вспоминать, поскольку не хочет ворошить прошлое и боится ненароком обидеть бывшую супругу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Серов раскрыл, почему не связал жизнь с сестрой Крутого.