Прокляли обеих? Экс-жена Аршавина рассказала о тайной операции Барановской

После разрыва отношений с футболистом Андреем Аршавиным журналистку Алису Казьмину преследуют беды. Она уже дважды ложилась под нож хирурга из-за внезапно начавшегося сепсиса в области носа, в чем дело — не могут понять даже врачи. Некогда первая красавица Санкт-Петербурга изменилась до не узнаваемости, буквально лишившись части лица.

В своих проблемах экс-супруга спортсмена винит бывшую свекровь: мол, напророчила несчастья неугодной невестке. Тех, кто посмеивается над этой теорией, Казьмина спешит расстроить: не она одна пострадала от матери Аршавина. «Проклятие» коснулось и знаменитой телеведущей Юлии Барановской.

Со слов Казьминой, звезда страдала еще будучи в отношениях с футболистом: тот регулярно поднимал руку. Мама же об этом то ли не знала, то ли поощряла беспардонное поведение сына. Ей в принципе не нравились женщины, которых выбирал Аршавин, поэтому не за чем было спасать семейное «счастье», рассуждала Алиса.

«Я очень хорошо понимала, за что получала Юля. Так как я побои получать не хотела, то не спрашивала его ни о чем. Единственный раз, когда я попыталась помочь ей, — после того как он выкрал паспорта детей, так как не хотел, чтобы они летели учиться в Лондон. Юля тогда позвонила и сказала: „Алиса, помоги“. У нас вообще все с ней похоже, вплоть до операции. У нее после рождения Арсения тоже была операция», — вдруг заявила Казьмина в эфире шоу Андрея Малахова.

Что именно произошло тогда с Барановской, экс-супруга Аршавина не уточнила. Однако добавила, что в «проклятиях», насылаемых матерью спортсмена, не сомневается.

«Бабушка моей Есени <…> положила года три, чтобы уничтожить все. Когда сын перестал общаться, она вступила в бой. Она двух мужей похоронила и по сей день живет одна. Она не отпускает женщин, которые были с Андреем. Я ее чем-то обидела, Юлия чем-то обидела», — с грустью подытожила тяжелобольная журналистка.

РИА Новости /Игорь Руссак

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему экс-супруга Андрея Аршавина называет его «психопатом».