Прокляли обеих? Экс-жена Аршавина рассказала о тайной операции Барановской

|
Виктория Андреева
1 377

Известная телеведущая родила футболисту трех очаровательных детей. Но тот ушел к журналистке, забыв о родственных связях. Вскоре у обеих женщин начались серьезные проблемы.

Прокляли обеих? Экс-жена Аршавина рассказала о тайной операции Барановской

Фото: Instagram @baranovskaya_tv

После разрыва отношений с футболистом Андреем Аршавиным журналистку Алису Казьмину преследуют беды. Она уже дважды ложилась под нож хирурга из-за внезапно начавшегося сепсиса в области носа, в чем дело — не могут понять даже врачи. Некогда первая красавица Санкт-Петербурга изменилась до не узнаваемости, буквально лишившись части лица.

В своих проблемах экс-супруга спортсмена винит бывшую свекровь: мол, напророчила несчастья неугодной невестке. Тех, кто посмеивается над этой теорией, Казьмина спешит расстроить: не она одна пострадала от матери Аршавина. «Проклятие» коснулось и знаменитой телеведущей Юлии Барановской.

Со слов Казьминой, звезда страдала еще будучи в отношениях с футболистом: тот регулярно поднимал руку. Мама же об этом то ли не знала, то ли поощряла беспардонное поведение сына. Ей в принципе не нравились женщины, которых выбирал Аршавин, поэтому не за чем было спасать семейное «счастье», рассуждала Алиса.

«Я очень хорошо понимала, за что получала Юля. Так как я побои получать не хотела, то не спрашивала его ни о чем. Единственный раз, когда я попыталась помочь ей, — после того как он выкрал паспорта детей, так как не хотел, чтобы они летели учиться в Лондон. Юля тогда позвонила и сказала: „Алиса, помоги“. У нас вообще все с ней похоже, вплоть до операции. У нее после рождения Арсения тоже была операция», — вдруг заявила Казьмина в эфире шоу Андрея Малахова.

Что именно произошло тогда с Барановской, экс-супруга Аршавина не уточнила. Однако добавила, что в «проклятиях», насылаемых матерью спортсмена, не сомневается.

«Бабушка моей Есени <…> положила года три, чтобы уничтожить все. Когда сын перестал общаться, она вступила в бой. Она двух мужей похоронила и по сей день живет одна. Она не отпускает женщин, которые были с Андреем. Я ее чем-то обидела, Юлия чем-то обидела», — с грустью подытожила тяжелобольная журналистка.

РИА Новости /Игорь Руссак

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему экс-супруга Андрея Аршавина называет его «психопатом».

Читайте также

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
74.61
0.47 88.66
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:04
«Искусственника сделали!» — Валерию отругали за кормление внучки из бутылочки
12:59
Главное — спокойствие! Начало прорыва трубы с кипятком в Петербурге — видео
12:51
РКН счел неудовлетворительными темпы удаления запрещенной информации в Twitter
12:47
UFC исключила Хабиба Нурмагомедова из всех рейтингов
12:43
Коллекторов за угрозы и насилие смогут сажать в тюрьму на 12 лет
12:41
Все логично: политолог об уничтожившей отношения с Россией Европе

Сейчас читают

Зачем терять время? Володина призывает заниматься любовью, пока Венера в Овне
Под какими знаками зодиака рождаются самые лучшие тещи?
Старая дружба и родственные связи: коррупционная схема губернатора Белозерцева
Катастрофическая ошибка: Шеф-повар рассказал, как хозяйки портят борщ

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака