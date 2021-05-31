Пора разводиться? Что делать, если пропало желание заниматься сексом с мужем

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Виктория Андреева
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Эксперт в области психологии и семейных отношений Алия Королева предостерегает от роковых ошибок: из любой запущенной ситуации всегда есть выход.

Фото, видео: depositphotos / Tharakorn; 5-tv.ru

Нередко, прожив в браке длительное время, партнеры начинают уставать друг от друга. Появляется здоровое желание пообщаться с кем-то еще, почаще ходить в гости к друзьям или даже побыть в одиночестве. Все это — временное явление. Но как быть, если пропадает влечение к супругу? Неужели пора разводиться?

Профессиональный сексолог Алия Королева замечает, что особо остро эта тема задевает женщин. На это есть свои причины: в силу биологических особенностей представительницы прекрасного пола воспринимают секс как психологическую разгрузку, для мужчин же это, скорее, обыденный физиологический процесс, не представляющий серьезной ценности.

Так, если женщина ощущает снижение либидо, ее мучают частые смены настроения, возникает чувство неуверенности и незащищенности. Она мечется в поисках лучшего кавалера для пробуждения активности, но даже не подозревает, какую серьезную ошибку может совершить.

«Снижение сексуального желания у женщин не является причиной для развода. В первую очередь женщина должна выяснить, что у нее с гормонами», — успокаивает эксперт.

Если же по медицинской части все в порядке, следовательно, имеет место глубокая душевная или психологическая травма. Неважно, в какой момент времени она получена — вчера или десять лет назад. Главное — выявить ее и устранить.

«Долгие годы обида набирала свою силу и превратилась в большой ком, который и снижает возбуждение. Работать с этим легко. Если вы не можете найти истинную причину самостоятельно, то не тяните, а обратитесь к психологу, сексологу, и за короткое время с помощью определенных упражнений и методик сможете восстановить желание», — заключила Алия Королева.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каковы истинные причины снижения сексуального желания у мужчин.

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