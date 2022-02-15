На поиски лучшего мужчины для создания семьи женщины тратят годы, а то и десятилетия. Не всем суждено сразу встретить идеального кавалера. Будущие невесты читают тонны литературы, чтобы научиться определять параметры «того самого» принца. При этом нередко допускают ошибки.

Одна из них — союз с жутко жадным кавалером, не готовым тратить накопленные сбережения даже на любимую женщину. Поначалу очарованные здравым распределением средств в семье особы радуются, но когда приходит время содержать детей — страдают: лишнюю игрушку не позволит купить! Да и на помаду тысячу не одолжит…

В беседе с 5-tv.ru хиромант Иван Громов рассказал, как распознать настоящего скрягу до того, как придется терпеть лишения. Все оказалось проще, чем можно себе представить: достаточно лишь бросить взгляд на правую ладонь избранника.

«Для начала нужно посмотреть на его линию сердца — центральная линия. Если она достаточно близко располагается к пальцам, прямая, не имеет подъема, то часто это говорит о том, что человек скупой в плане выражения эмоций и жадный», — объяснил эксперт по тайным знакам.

Еще один наглядный признак — линия жизни, близко прижатая к большому пальцу.

«Линия жизни это даже больший показатель. Она выдаст человека, который будет очень разумно распоряжаться своими средствами. Ожидать от него щедрости и каких-то дорогих подарков, честно говоря, не приходится», — дал совет невестам эксперт.

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