Женат? Богат? Что социальные сети могут рассказать о мужчине

Существует мнение, что страницы в социальных сетях могут поведать о человеке куда больше, чем кажется их владельцам. Психолог Элен Гамаюн с ним согласна. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru она рассказала, как женщине по профилю в сети определить характер мужчины, его семейное положение и благосостояние.

«Очень важен момент, что по социальным сетям можно узнать только то, что хочет показать сам человек. Поэтому многие люди часто обманываются, особенно женщины, которые мечтают выйти замуж. Заходят на страничку мужчины, он показывает себя холостым, а на самом деле у него жена и трое детей», — пояснила психолог.

Элена Гамаюн рассказала, что именно можно узнать о мужчине по его странице в социальных сетях.

Социальный статус

По словам психолога, профиль в соцсети может поведать о том, где человек учился, сколько ему лет. Некоторые указывают свое место работы. Эксперт предупредила, что стоит быть осторожнее, ведь не все, что пишут пользователи сети, может быть правдой.

Характер и интересы

«Можно узнать экстраверт человек или интроверт. Это можно увидеть по фотографиям и по тому, как человек пишет о себе и как он отвечает на комментарии», — сообщила Элена Гамаюн.

Также, по словам специалиста, по странице в социальной сети можно определить, чем мужчина увлекается. О его интересах могут рассказать сообщества и группы, в которых он состоит, и посты, которые мужчина публикует.

Круг общения

Элена Гамаюн считает, что список друзей и подписчиков также может рассказать о мужчине многое.

«Скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты. Пройдясь по друзьям данного человека, вы можете многое понять о нем», — объяснила психолог.

По словам Элены Гамаюн, социальные сети — место обитания мошенников. Много знакомств, которые заканчиваются не очень приятно, происходят именно на просторах сети.

Психолог также сообщила, зачем мужчина может закрывать свой профиль и ограничивать круг лиц, которые видят основную информацию о нем.

Зависимость

«Есть такая проблема как зависимость от социальной сети. И когда человек пытается избавиться от этой зависимости, он может закрыть свою социальную сеть, а потом заново ее открыть, потому что хочет общаться», — отметила Гамаюн.

Агрессия

Второй причиной, по которой мужчина может сделать свой профиль закрытым, хейт и агрессия со стороны других пользователей.

«Бывает так, что на человека идет огромный поток агрессии, негативных комментариев, плохих оценок его фотографий или его постов. И когда человек не выдерживает такого негативного посыла, он на какое-то время закрывает социальную сеть и закрывает комментарии», — подытожила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что делать, если пропало желание заниматься сексом с мужем.