«Харламов красивее»: Кристина Асмус выложила фото с новым «избранником»
Актриса разошлась с резидентом Comedy Club в 2020 году.
Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Актриса Кристина Асмус показала подписчикам в Instagram своего нового «избранника». Именно так подписала звезда фильма «Текст» свое фото с обезьянкой, сделанное на набережной в Геленджике.
Артистка со свойственным ей юмором сопроводила пост целым списком «говорящих» хештегов. Почти все они — это претензии хейтеров к ее обычным публикациям.
«Кристина Асмус выложила фото с новым избранником», — написала Асмус, добавив хештеги «Ты с ним спала», «Харламов красивее», «А вы смотритесь» и другие.
Фолловеры Асмус посмеялись вместе с любимицей.
«Мужичок с ноготок»;
«Завидный жених»;
«Ну хороший парень! Сразу видно, что душевный и любящий»;
«Вы мастер хештегов», — написали поклонники.
Кристина Асмус семь лет была замужем за юмористом Гариком Харламовым. Супруги разошлись 2020 году и вскоре официально оформили развод. У них есть общая дочь Настя — первоклассница осталась жить с матерью.
Ранее 5-tv.ru писал, как Кристина Асмус устроила стриптиз на камеру после спектакля.
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