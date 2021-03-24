«Харламов красивее»: Кристина Асмус выложила фото с новым «избранником»

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Анастасия Шадская
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Актриса разошлась с резидентом Comedy Club в 2020 году.

Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус показала подписчикам в Instagram своего нового «избранника». Именно так подписала звезда фильма «Текст» свое фото с обезьянкой, сделанное на набережной в Геленджике.

Артистка со свойственным ей юмором сопроводила пост целым списком «говорящих» хештегов. Почти все они — это претензии хейтеров к ее обычным публикациям.

«Кристина Асмус выложила фото с новым избранником», — написала Асмус, добавив хештеги «Ты с ним спала», «Харламов красивее», «А вы смотритесь» и другие.

Instagram @asmuskristina

Фолловеры Асмус посмеялись вместе с любимицей.

«Мужичок с ноготок»;

«Завидный жених»;

«Ну хороший парень! Сразу видно, что душевный и любящий»;

«Вы мастер хештегов», — написали поклонники.

Кристина Асмус семь лет была замужем за юмористом Гариком Харламовым. Супруги разошлись 2020 году и вскоре официально оформили развод. У них есть общая дочь Настя — первоклассница осталась жить с матерью.

Ранее 5-tv.ru писал, как Кристина Асмус устроила стриптиз на камеру после спектакля.

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