«Приключения так себе»: Кудрявцева едва не умерла от страха в реанимации

Не успела телеведущая Лера Кудрявцева оправиться от перелома копчика, как сразу попала в больницу в предынфарктном состоянии. Звезду госпитализировали 22 марта прямо со съемочной площадки. Подробностями инцидента она поделилась на страничке в Instagram.

Со слов Леры, все началось с перманентных приступов удушья и болей в груди. Вскоре у нее закружилась голова, но до обморока дело не дошло. Бригада скорой помощи уверяла ведущую, что ехать в больницу просто необходимо. По прибытии в медучреждение звезду незамедлительно положили в реанимацию.

После длительных манипуляций стабилизировать состояние Кудрявцевой все же удалось. Но на этом ее приключения не закончились. Телеведущая призналась, что со своей подорванной психикой и перенапряжением ночью едва не умерла от страха. А все — из-за пациента из соседней палаты, бродившего по опустевшим коридорам.

«Представьте себе реанимационный блок, где находятся различные аппараты, столы и много всего действующего на психику. Двери не закрываются. Тишина. Лежу. Переживаю. Слышу, какая-то возня. Поднимаю голову и вижу здорового мужчину. Он подходит к кровати, останавливается передо мной с улыбкой на лице и совершенно безумными глазами. Я опускаю взгляд и вижу кровь на его белой футболке. Кровь, которая просачивается сквозь его футболку…» — вспоминала Лера.

Она заметила, что от страха не могла вымолвить и слова, не то что кричать — такая особенность с детства. Представив себя героиней из фильма ужасов, Кудрявцева начала молиться и готовиться к смерти. Правда, развязка была близка: резать и калечить звезду, как та себе нафантазировала, никто и не думал. «Маньяком-убийцей» оказался обыкновенный дедушка, неумело выдернувший из вены катетер от капельницы.

«Ноги вата, руки трясутся, в голове кошмары! Приключения так себе, скажу я вам. Может нагрешила где? Не пойму», — жаловалась фанатам телеведущая.

Instagram @leratv

Неравнодушные юзеры, конечно, посмеялись над историей Кудрявцевой, но на будущее посоветовали ей больше отдыхать.

«Поправляйся, красавица! Иначе такие кошмары часто будут чудиться»,

«Лера, вам можно детективы писать — смешно! А если серьезно: хватит загонять себя. Поезжай на острова»,

«Здоровья и сил вам! Скорее бы домой!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Леру Кудрявцеву преследуют беды и несчастья.