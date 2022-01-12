Дружит или любит? Психолог о существовании дружбы между мужчиной и женщиной

Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Этот вопрос вызывает массу споров и зачастую провоцирует настоящие семейные драмы. Интегративный психолог, эриксоновский гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова в беседе с 5-tv.ru оценила возможность приятельских отношений между людьми разного пола без сексуального подтекста.

Как отметила эксперт, в прежние времена мужчины и женщины жили в разных мирах и единственно возможным вариантом тесного контакта для них был брак. Но сегодня, считает специалист, все изменилось, и супружеские пары создаются намного позже, а потребность в человеческой близости становится все сильнее.

«Именно в дружбе многие люди сейчас находят опору и поддержку, а никак не в семье», — говорит Адрианова.

Многие психологи считают, что разнополая дружба не может возникнуть без изначальной симпатии и влечения друг к другу. При этом, если между приятелями заранее определены рамки отношений, то невинная связь может продлиться очень долго, не переходя во что-то большее.

«В такой дружбе очень часто находится место и флирту, и кокетству, но границы не переступаются. Конечно же, в какой-то момент может возникнуть сильное влечение, однако будучи взрослыми людьми мужчина и женщина в состоянии осознано принять решение, нужно им это или нет», — уверена психолог.

Главные риски дружбы между мужчиной и женщиной

По мнению Ольги Адриановой, именно вероятность перехода приятельских отношений в романтические делает дружбу между парнем и девушкой намного более многогранной, чем в случае с чисто дамскими или мужскими компаниями.

«Если отношения между мужчиной и женщиной перетекли во что-то большее, то дружба может превратиться в романтичные отношения, или же наоборот, прекратиться. Но откатиться обратно в только дружбу уже вряд ли получится», — добавила эксперт.

Психолог заметила, что наиболее «легким» вариантом разнополой дружбы является тот, в котором оба свободны. Тогда риск, что жена или муж одного из приятелей начнут ревновать, и семья будет разрушена, минимален. По этой причине многие отказываются от общения с лицами другого пола — чтобы не нарваться на скандал со второй половинкой.

«Влечение притягивает и пугает одновременно. Не все хотят тренировать свою сдержанность и играть на чувствах своей второй половины, общаясь с противоположным полом, поэтому избегает провоцирующих ситуаций», — говорит эксперт.

При этом, добавила Ольга Адрианова, даже если между разнополыми друзьями нет ничего «криминального», духовная близость может расстраивать их партнеров не меньше, чем сексуальная. Дело в том, что избраннику хочется быть в единственным во всем, поэтому наличие родственной души у второй половинки воспринимается как угроза.

«На вопрос, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной, я не задумываясь отвечу, что возможна. Но надо ли это — решать только вам», — заключила психолог.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Ольга Адрианова объяснила, почему мужчины так любят стервозных женщин.