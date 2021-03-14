Зачастую стервами называют тех женщин, которые имеет здоровую самооценку и правильно выстроенные личные границы. Они запросто откажут если им что-то не нравится, а если что-то захотят, то выберут самое лучшее. Почему мужчин привлекают такие дамы, рассказала психолог Ольга Адрианова.

Высокая самооценка

Женщина-стерва прежде всего нравится сама себе. Неважно одета она по последнему писку моды или на ней растянутая футболка — она чувствует себя на все 100%.

«Это считывается и к такой энергетике хочется прикоснуться и искупаться в этой легкости. Кроме того, эта женщина заботится о своем теле и держит его в тонусе, поэтому мужчине посмотреть на нее тоже приятно»

Уважение к своим желаниям

Эта дама знает свои сильные и слабые стороны, она не будет делать то, чего ей самой не хочется. Сесть на шею к такой не получится. Из этого мужчина делает вывод, что эта женщина высокого уровня и быть с ней — значит повысить свой статус в собственных глазах. Ведь нужно действительно заслужить право находиться рядом с ней в качестве избранника.

«Что еще можно сказать про женщину-стерву? Она умеет показать свой интерес и озвучить свои желания. Как иначе она получит от других то, чего она хочет, если не будет об этом говорить? Ее улыбка, взгляд, голос, прикосновения — все это инструменты получения желаемого, которые сосредоточены в ее наманикюренных ручках»

Независимость и внутренняя свобода

Женщина, которая знает себе цену, как правило, уже состоялась в жизни и реализовалась в профессии, поэтому она не будет впадать в зависимость от любимого — ни финансово, ни эмоционально.

«Также немаловажно, что со стервой мужчине интересно — она умна, эрудированна у нее широкий кругозор, она может подержать беседу, да и просто интересно провести время. При этом свое общество она никому не навязывает. Она никого не держит, но и сама вольна при этом уйти в любой момент».

Особую симпатию у многих представителей сильного пола вызывает то, что такой даме совершенно все равно, что о ней думают другие. Она не боится обидеть или задеть кого-то, на первое место она всегда ставит себя и свои интересы.

Любовь к себе

Есть еще один неочевидный фактор, который привлекает и даже удерживает противоположный пол рядом со стервами.

«Они благосклонно принимают подарки и приветствуют вложения в себя. Чем больше мужчина в нее вкладывается — тем более желанной она для него становится»

В заключение психолог предупредила, что переделывать себя под такой типаж не стоит. Если вы хотите, чтобы любой мужчина положил к вашим ногам мир — начните наслаждаться собой и своей жизнью, и поклонники сами к вам потянутся.

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