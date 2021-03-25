Видео: Застрявшего в лифте школьника 12 часов искали волонтеры и кинологи с собаками

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлена поисково-спасательная операция, развернувшаяся в подмосковной Балашихе. Восьмилетний мальчик 12 часов просидел в застрявшем лифте.

Родители школьника начали бить тревогу, когда их сын не вернулся домой через два часа после окончания занятий. Как рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт», ребенок застрял в лифте, когда возвращался домой.

Родители обзвонили одноклассников сына, однако никто не знал о его местонахождении. К вечеру они подали заявление в полицию, после чего начались поиски. Всю ночь его разыскивали волонтеры, местные жители и полиция — всего 200 человек. Это видно на записях с камер.

В итоге правоохранителям все же удалось найти ребенка под утро. Оказалось, что застрявший мальчик звал на помощь и сорвал голос. Никто его не услышал, так как в современных многоэтажках лифты располагаются в отдельном холле.

Теперь родители настроены разобраться с управляющей компанией. По их словам, кнопка вызова лифтера в кабине подъемника оказалась неисправной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как упавшее в лифте зеркало разбило голову четырехлетней девочке из Подмосковья.