Названа категория женщин, подверженных осложнениям после коронавируса

|
Алина Потёмкина
Алина Потёмкина Алина Потёмкина Журналист 1 025

Негативные последствия для здоровья сохранялись у участниц исследования пять месяцев.

Названа категория женщин, подверженных осложнениям после коронавируса

Фото: depositphotos / photographee.eu

Долгосрочные проблемы со здоровьем могут появиться у женщин среднего возраста после коронавируса. Такой вывод сделали британские ученые Лестерского центра биомедицинских исследований, пишет издание UK Research and Innovation.

По данным исследования, в котором приняли участие 1077 мужчин и женщин, дамы 40-50 лет после выздоровления от COVID-19 продолжали отмечать у себя повышенную утомляемость, одышку и спутанность сознания. У некоторых такие осложнения продолжались на протяжении пяти месяцев. Причиной такого отклика женского организма на инфекцию ученые назвали разницу иммунного ответа сильного и слабого пола.

Кроме того, у четверти переболевших, независимо от пола, наблюдались тревога, стресс, депрессия. Другое исследование Международной ассоциации по лечению острых респираторных заболеваний показало, что женщины в возрасте до 50 лет больше подвержены негативным последствиям ряда заболеваний в целом,

Ранее 5-tv.ru писал, кто больше подвержен постковиду. Даже вакцинированные от коронавируса пациенты могут пострадать от осложнений COVID-19.

-21° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
74.84
-0.29 84.88
-0.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:23
Ушли на пике славы: Звезды 90-х, которые умерли
10:19
Спасайте головы! Россиян предупредили о резком снижении атмосферного давления
10:08
Телеведущий Борисов о покойном Зеленском: «Он был очень светлым человеком»
10:05
В сети по явились кадры нападения разъяренной толпы на курсантов в Алма-Ате
9:57
Более 90 школ в Екатеринбурге эвакуировали из-за звонков о минировании
9:46
Хочет загладить вину? Кто купил певице МакSим квартиру за 200 миллионов рублей

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака
На днях его не станет: названы три признака приближающейся смерти
С ума сошла: ТОП-5 имен психически неустойчивых женщин
Захарова объяснила, почему у Польши не получится дать России «по яйцам»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год