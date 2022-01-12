Названа категория женщин, подверженных осложнениям после коронавируса

Долгосрочные проблемы со здоровьем могут появиться у женщин среднего возраста после коронавируса. Такой вывод сделали британские ученые Лестерского центра биомедицинских исследований, пишет издание UK Research and Innovation.

По данным исследования, в котором приняли участие 1077 мужчин и женщин, дамы 40-50 лет после выздоровления от COVID-19 продолжали отмечать у себя повышенную утомляемость, одышку и спутанность сознания. У некоторых такие осложнения продолжались на протяжении пяти месяцев. Причиной такого отклика женского организма на инфекцию ученые назвали разницу иммунного ответа сильного и слабого пола.

Кроме того, у четверти переболевших, независимо от пола, наблюдались тревога, стресс, депрессия. Другое исследование Международной ассоциации по лечению острых респираторных заболеваний показало, что женщины в возрасте до 50 лет больше подвержены негативным последствиям ряда заболеваний в целом,

Ранее 5-tv.ru писал, кто больше подвержен постковиду. Даже вакцинированные от коронавируса пациенты могут пострадать от осложнений COVID-19.