Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ 

Спортсменки из России впервые за всю историю проведения Чемпионата мира по фигурному катанию заняли весь пьедестал почета.

Анна Щербакова получила максимально высокое количество баллов по итогам откатанных произвольной и короткой программ — 233,17. Ей вручили золотую медаль.

Елизавету Туктамышеву, набравшую суммарно 220,46 балла, наградили «серебром». В последний раз на ЧМ спортсменка выступала в 2015 году. Несмотря на большой перерыв, она доказала, что все еще находится в блистательной форме.

«Бронзу» завоевала Александра Трусова. За короткую и произвольную программу она получила 217,20 балла. К сожалению, спортсменке не удалось без ошибок исполнить заявленные четверные сальховы и лутц. Однако другие не менее сложные элементы ей дались.

Поскольку санкции WADA, наложенные на российских спортсменов из-за допингового скандала, все еще действуют, гимн России во время награждения был заменен на музыку Петра Чайковского. В Минспорта РФ ранее выступили с инициативой проигрывать его 1-й Концерт для фортепиано с оркестром.

Известно, что Александра Трусова и Анна Щербакова в 2021 году дебютировали на ЧМ. Спортсменки планировали представить Россию на состязаниях и в 2020-м, однако из-за пандемии коронавируса соревнования не проводились.

Ранее 5-tv.ru раскрыл смысл победного танца Анны Щербаковой на ЧМ по фигурному катанию.