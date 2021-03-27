Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ 

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Виктория Андреева
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Награждение спортсменок проходило под музыку Петра Чайковского.

Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ 

Фото: ТАСС / Федосенко Наталия

Спортсменки из России впервые за всю историю проведения Чемпионата мира по фигурному катанию заняли весь пьедестал почета.

Анна Щербакова получила максимально высокое количество баллов по итогам откатанных произвольной и короткой программ — 233,17. Ей вручили золотую медаль.

Елизавету Туктамышеву, набравшую суммарно 220,46 балла, наградили «серебром». В последний раз на ЧМ спортсменка выступала в 2015 году. Несмотря на большой перерыв, она доказала, что все еще находится в блистательной форме.

«Бронзу» завоевала Александра Трусова. За короткую и произвольную программу она получила 217,20 балла. К сожалению, спортсменке не удалось без ошибок исполнить заявленные четверные сальховы и лутц. Однако другие не менее сложные элементы ей дались.

Поскольку санкции WADA, наложенные на российских спортсменов из-за допингового скандала, все еще действуют, гимн России во время награждения был заменен на музыку Петра Чайковского. В Минспорта РФ ранее выступили с инициативой проигрывать его 1-й Концерт для фортепиано с оркестром.

Известно, что Александра Трусова и Анна Щербакова в 2021 году дебютировали на ЧМ. Спортсменки планировали представить Россию на состязаниях и в 2020-м, однако из-за пандемии коронавируса соревнования не проводились.

Ранее 5-tv.ru раскрыл смысл победного танца Анны Щербаковой на ЧМ по фигурному катанию.

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