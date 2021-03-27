Лучшие из лучших: сколько заплатят российским фигуристкам за победу на ЧМ

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Виктория Андреева
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Российские спортсменки впервые в истории заняли весь пьедестал почета на турнире.

Лучшие из лучших: сколько заплатят российским фигуристкам за победу на ЧМ

Фото: ТАСС / Федосенко Наталия

Российские спортсмены всегда славились умением преодолеть себя и задать недостижимую планку. На Чемпионате мира по фигурному катанию в 2021 году трое юных дарований — Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова — впервые в истории заняли весь почетный пьедестал. Каковы же будут их «победные» гонорары?

Как отметили сотрудники пресс-службы Международного союза конькобежцев (ISU), по официальным данным, общий призовой фонд на ЧМ в Стокгольме составил 868 тысяч долларов или чуть более 66 миллионов рублей. Из этой суммы россиянки получат порядка 11 миллионов рублей.

Так, награжденная золотом за блестяще откатанные произвольную и короткую программу Анна Щербакова (233,17 балла) удостоится 64 тысяч долларов или 4,9 миллиона рублей, подсчитала «Экономика сегодня».

«Серебренная» финалистка Елизавета Туктамышева (220,46 балла) заберет из призового фонда 47 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). А вот получившая «бронзу» дебютантка Александра Трусова (217,20 балла) заработала 33 тысячи долларов (2,5 миллиона рублей).

«Я думаю, что ЧМ — это все-таки очень важные соревнования, очень важная ступень. Для меня выиграть здесь — огромная честь. Очень рада! Мы друг друга уже поздравили», — не скрывала радости победительница ЧМ Анна Щербакова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какая композиция заменила гимн РФ на Чемпионате мира по фигурному катанию.

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