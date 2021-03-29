Раку назло: как сейчас выглядит тяжелобольная Александра Яковлева?

Советская и российская актриса Александра Яковлева не первый год борется со смертельным недугом. Женщина храбро сражается с раком груди, однако предпочитает делать это вдали от любопытной публики и не часто показывает себя поклонникам. Недавно знаменитость все же поделилась с подписчиками редкими кадрами на личной странице в Instagram, где ее «друг» Даня радует легенду советского кинематографа прочтением стихотворения Фета «Я пришел к тебе с приветом».

«День театра. День поэзии. Мой друг Даня сдержал обещание выучить Фета. Дорогие Друзья, учите детей русской классике», — обратилась к поклонникам легендарная артистка.

Женщина предстала перед подписчиками в очаровательной вязаной шапке и современной одежде — она надела удобное худи с незатейливым рисунком. Несмотря на тяжелый диагноз, лицо 63-летней актрисы еще хранит следы былой красоты и в чертах ее лица все еще ясно можно разглядеть ту самую Алену Санину из «Чародеев».

Instagram @yakovlevaleksandra

Несколько лет назад Яковлева узнала о своем смертельном диагнозе. Врачи предрекали знаменитости несколько месяцев жизни. Это известие так подкосило здоровье артистки, что, по ее словам, от сильного стресса она даже временно лишилась возможности ходить.

На данный момент женщина прошла 20 курсов терапии, сообщает «Экспресс газета». Однако актриса давно покинула индустрию кино, теперь она отдала всю себя служению народу и приняла должность депутата городского совета Калининграда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тяжелобольной иллюзионист Сергей Сафронов составил завещание.