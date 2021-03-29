Британские истребители пытались перехватить российский Ту-160 над Северным морем

Британские реактивные истребители быстрого реагирования Eurofighter Typhoon были подняты на перехват российского стратегического бомбардировщика Ту-160 над Северным морем возле берегов Шотландии. Об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на ВВС Великобритании.

Издание уточняет, что истребители вылетели с авиабазы в шотландском городе Лоссимуте.

«В настоящее время российские самолеты над Северным морем движутся на юг в тени истребителей быстрого реагирования Typhoon при поддержке Voyager (самолет-заправщик — Прим. ред.)», — процитировало издание сообщение военного ведомства.

Также сообщается, что в марте прошлого года истребители британских ВВС трижды за одну неделю пытались перехватить российские бомбардировщики Blackjack (Ту-160 по кодификации НАТО — Прим. ред.), летевшие около берегов Шотландии.

Издание уведомляет своих читателей, что Ту-160 используются в качестве «сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков и самолетов дальнего морского патрулирования», которые были «спроектированы ОКБ Туполева в Советском Союзе в 1970 годах и являются самыми большими и самыми тяжелыми сверхзвуковыми военными самолетами со скоростью Мах 2+ из когда-либо построенных».

«Эти российские бомбардировщики не соответствуют международным правилам воздушного движения, представляют опасность для авиалайнеров и не приветствуются в нашем воздушном пространстве», — цитирует таблоид главного маршала авиации Королевских ВВС Майка Вигстона.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на Чукотке прошли масштабные учения российских летчиков морской авиации, в рамках которых в арктических условиях МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель.