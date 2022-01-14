Винни Пух против Микки Мауса. Какие мультфильмы полезно смотреть детям

Просмотр мультфильмов — один из самых распространенных видов досуга для детей. Притом нередко именно таким образом родители стараются занять своих отпрысков, чтобы улучить минутку и побыть наедине с собой. От того, какой контент малыш впитывает с детства, зависит его развитие и стабильность психики.

В современном мире есть несколько полярных мнений по поводу того, что стоит давать смотреть детям, а от чего лучше их уберечь. Одни родители настаивают на том, что наибольшую пользу в воспитании ребенка приносят отечественные мультфильмы советского периода, другие предпочитают современные американские. Профессиональный взгляд на эту проблему 5-tv.ru представила детский и семейный психолог, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра.

Если ребенка оставляют во время просмотра одного, лучше выбирать отечественные многосерийные мультфильмы. Их содержание, по словам эксперта, предсказуемо и понятно.

«Если это такой просмотр, то, конечно, полезнее для развития, безопаснее, во-первых, российские мультфильмы и те, которые вам известны. Например, какие-то сериальные. Которые предсказуемы по контенту, и где предполагается, что есть некоторая линия, которая продолжается от серии к серии. Тогда и безопасно и полезно ребенку смотреть такие мультики без родителей», — рассказала психолог.

Не стоит доверять малышу самостоятельно знакомиться с мультипликацией других исторических эпох и культур. Исказить восприятие действительности могут как старые советские мультфильмы, так и современные западные, отметила эксперт. Лучше устроить совместный просмотр с пояснениями.

«Если ребенок постоянно смотрит мультфильмы, которые принадлежат к культуре, которая ему не понятна, которая для него не органична, то это может его невротизировать. Это может его тревожить и привести к психологическим трудностям. Поэтому такие мультики, конечно, нужно смотреть вместе с ребенком и рассказывать, объяснять. Тогда вы будете расширять диапазон его знаний, развивать его», — заметила Наталья Искра.

В качестве примера она привела одну из главных западных ценностей, которая, по ее словам, несвойственна российской действительности и часто педалируется в мультфильмах — деньги. Чтобы у ребенка складывалось правильное отношение к ним в жизни, лучше обсуждать с ним такие темы после просмотра.

«Например, деньги часто являются сверхценностью в американских мультиках. Вроде бы это высмеивается, но идея того, чтобы сидеть на мешке с деньгами, все равно транслируется. А для нашей российской культуры как бы не принято быть богатым. И об этом можно разговаривать с ребенком. И тогда вы принесете пользу для будущего развития ребенка и его психологической стабильности», — заключила психолог.

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