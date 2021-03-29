Эксперт оценил новую диету Ларисы Долиной

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Алексей Хитров
Эксклюзив 2 946

Ранее певица пожаловалась, что несколько лет сидела на «кефире», но не получила желаемого результата. Теперь она не ест фрукты и ягоды, зато «налегает» на мясо и рыбу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова заявила, что полный отказ от каких-либо продуктов может представлять опасность для здоровья. Так она прокомментировала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru новую диету Ларисы Долиной, которой специалисты, в частности, посоветовали не есть фрукты и ягоды.

«В особенностях питания указывается полный отказ от фруктов и ягод. Это может создать дефицит витаминов и микроэлементов в организме, что в свою очередь негативно скажется на состоянии кожи волос, ногтей и зубов, а также на работе внутренних органов», — предупреждает эксперт.

С мясными продуктами и рыбой тоже следует быть осторожнее, так как чрезмерное употребление белка для организма не менее вредно, чем его дефицит, отмечает Филиппова.

Также диетолог с сомнением отнеслась к режиму питания певицы, который предполагает всего лишь двухразовый прием пищи в день, причем последний должен быть не позднее 15.00. Филиппова подчеркнула, что такой режим питания может подойти далеко не всем.

«Подобный тип питания многим может не подходить с точки зрения занятости, а также может быть противопоказан по состоянию здоровья. В частности, длительные промежутки голодания могут спровоцировать развитие либо обострение уже имеющихся нарушений в работе желудочно-кишечного тракта», — отмечает Филиппова.

Диетолог также призвала ни в коем случае не следовать слепо примеру Ларисы Долиной и садиться на такую же диету, потому что, если певице она и подходит, то для других может оказаться вредной.

«Режим и рацион питания должен рассчитываться индивидуально, в зависимости от особенностей деятельности человека и состояния его здоровья. Поэтому ни в коем случае нельзя примерять на себя чужие рекомендации и опыт, даже самые удачные. То, что одному принесет положительный эффект, для другого может оказаться опасным», — резюмирует специалист.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Лариса Долина рассказала о супердиете, благодаря которой всего за полгода сбросила 21 килограмм.

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