Стали известны последние слова актера Василия Ланового

В конце января 2021 года ушел из жизни народный артист СССР Василий Лановой. Актер скончался от коронавируса на 88-м году жизни. Супруга театрального деятеля народная артистка РСФСР Ирина Купченко в беседе с сайтом KP.RU рассказала о последних днях Василия Ланового.

По словам актрисы, когда ее муж лежал в больнице, то, несмотря на страшный диагноз, продолжал готовиться к выступлениям и концертам, которые были запланированы по случаю 50-летия фильма «Офицеры». Лановой должен был исполнять знаменитую песню «От героев былых времен», и несколько дней вплоть до своей кончины неустанно повторял слова композиции.

В какой-то момент, когда состояние знаменитости ухудшилось, держалась высокая температура, начался бред, у актера спуталось сознание. Он стал забывать песню, которую еще несколько дней назад знал наизусть.

«У него была высокая температура, мысли путались, и он забывал слова. В эти моменты он начинал страшно нервничать. От того что нервничал, забывал их еще больше. Просил, чтобы ему подсказывали, чтобы вместе с ним пели. С каждым днем Василий Семенович пел все тише и тише. И, повторяя слова этой песни, он и умер», — рассказала Ирина Купченко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Василий Лановой за несколько лет до смерти оказался жертвой эксплуатации своей названой представительницы, и это могло отразиться на его здоровье.