Проблемное соседство: как Меган и Гарри превратили жизнь своих соседей в ад

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Екатерина Бородина
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Многие знаменитости проживающие в одном поселении с королевской четой выставили свои дома на продажу.

Проблемное соседство: как Меган и Гарри превратили жизнь своих соседей в ад

Фото: www.globallookpress.com

Звездная чета Меган Маркл и принц Гарри поселились в одном из самых престижных районов Калифорнии, который располагается в пригороде Санта-Барбары. Их соседями стали многие знаменитости кино и телевидения, и вначале жители городка Монтессито были чрезвычайно рады принять многострадальную королевскую чету. Однако все изменилось спустя полтора года.

Наиболее состоятельные соседи вроде актера Роба Лоу, популярной телеведущей Эллен Дедженерис и актрисы Кэрол Бернетт уже выставили свои дома на продажу, сообщает зарубежное издание TMZ.com.

Причина в невероятной популярности Маркл и принца Гарри. Дело тут совсем не в зависти, а в том, что ранее тихий и спокойный район теперь заполонили туристы, постоянно осведомляющиеся о том, где находится королевская чета.

Кроме того, массу дискомфорта доставляют папарацци, которые пытаются любыми средствами добыть эксклюзивные фото с Меган Маркл, принцем Гарри и их юным наследником Арчи. Пресса разорилась даже на полеты вертолета, который теперь по нескольку раз в день кружит над всем поселением, нарушая тишину и спокойствие Монтессито.

Пока что дольше всех держится телеведущая Опра Уинфри, близкая подруга Маркл, которой звездная пара доверила все свои секреты на скандальном интервью о королевской семье Британии. Похоже, что шум геликоптеров нисколько не тревожит телеведущую, а может быть она просто чувствует себя обязанной королевской чете, ведь их интервью сейчас является самой обсуждаемой темой на Западе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл снимут фильм о смерти принцессы Дианы.

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