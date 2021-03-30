«Это был крен»: пострадавший в ЧП на заводе «Пелла» о перевернувшемся корабле

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 119

Судно, на котором находились 80 человек, перевернулось на судостроительном предприятии в Ленинградской области.

Фото, видео: ВКонтакте @sluhotradnoe; 5-tv.ru

Строящийся корабль перевернулся на судостроительном заводе «Пелла» в Кировском районе Ленинградской области. Рабочий, получивший травму во время происшествия, рассказал 5-tv.ru, что судно кренится уже не в первый раз.

«Он ( Корабль- ПРим. ред.) начал давать крен, причем быстро и резко. Заваливаться на бок начал. Он уже четвертый или пятый раз уже кренится. И вот я там в машине был когда, за что уцепился, за то и уцепился», — рассказал пострадавший.

Мужчина сломал лодыжку во время того, как пытался спастись с судна. По его словам, выбраться из машинного отделения корабля, который перевернулся на бок, очень сложно.

«Машинное отделение считается самым нижним отделением, где уже дно. И вылезти, конечно, было проблематично. Я думаю, пережду. А потом, когда вода уже начала подниматься, ну естественно (началось — Прим. ред) самовыживание. Либо утонуть, либо вылезать. Когда перецепляться начал, рука соскочила, и я головой вниз улетел. Не знаю, как нога сломалась. Я вроде не ногами летел», — добавил мужчина.

Сотрудники СК уже возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. На место происшествие выехала следственно-оперативная группа и следователи-криминалисты. Они осмотрят корабль и установят все обстоятельства случившегося.

Напомним, что в момент ЧП на судостроительном заводе «Пелла» на борту судна находилось 80 человек. Эвакуировали 78 из них. Двоим из них оказали медицинскую помощь, еще двое могут быть заблокированы в трюме.

Известно, что в настоящий момент судно стабилизировано. В результате крена судна были затоплены трюмы. Данные о причинах происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что супруга эвакуированного рассказала о ЧП на заводе «Пелла».

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