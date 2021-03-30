У Владимира Барданова, который утроил 30 марта стрельбу в поселке Новые Вешки (рядом с подмосковными Мытищами), обнаружены несколько элитных автомобилей и мотоциклов общей стоимостью более 13 миллионов рублей. Правоохранители также выяснили, что Барданов коллекционировал экзотических животных. В его личном зоопарке содержались, в том числе, тигр и медведь.

По данным 5-tv.ru, стрелок владел машинами Infiniti QX80 и Mazda CX-7, а также мотоциклами Harley Davidson XL 1200V, Yamaha FJR1300A, BMW R1200GS, BMW К1300S и Kawasaki ZZR 1400. Также в его гараже было несколько отечественных авто.

5-tv.ru

В течение многих часов Барданов обстреливал полицейских из автоматического оружия и бросал из окна гранаты. Все началось с предъявления правоохранителями постановления суда о проведении осмотра жилого помещения — они вручили документ жене стрелка и вошли на участок. Вскоре мужчина забаррикадировался в коттедже и открыл пальбу. После безуспешных переговоров силовики штурмовали дом — отказавшийся сдаться Барданов погиб в огне, охватившем коттедж.

Известно, что первое уголовное дело против стрелка было возбуждено в 1976 году, а в 2001-м он был объявлен в розыск по подозрению в мошенничестве. Под его именем числится несколько охранных компаний, недвижимость, транспортные средства и целый арсенал оружия. 61-летний Барданов — предприниматель, но, возможно, в последнее время у него были проблемы с бизнесом.

По факту происшествия в Новых Вешках Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры начала спецоперации по захвату мытищинского стрелка.