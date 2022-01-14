Пошла налево королева: ТОП-5 признаков, что женщина завела любовника

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Анна Васильева
Анна Васильева Анна Васильева Журналист, райтер 6 916

Несколько действий, которые «гулящая» дама делает неосознанно, могут запросто ее выдать.

Пошла налево королева: ТОП-5 признаков, что женщина завела любовника

Фото: Depositphotos / AndrewLozovyi

Вопреки расхожему мнению, что мужчины — главные изменщики, дамам тоже свойственны мимолетные романы и случайные связи. Сильной половине человечества необходимо знать всего пять простых признаков, которые помогут распознать в возлюбленной неверную обманщицу.

Телефон экраном вниз

Любой, кто изменяет, не готов к тому, что партнер узнает об адюльтере. Поэтому прятать приходится любые улики. Особенно много улик в мобильных телефонах. Именно поэтому, если женщине есть что скрывать, она будет носить сотовый за собой и никогда не бросит на видном месте. А если и выпустит телефон из рук, то точно положит его экраном вниз.

Перемены настроения

Изменяя, любая женщина начинает серьезно переживать и испытывать дискомфорт. Она так счастлива с новым возлюбленным, и ей очень стыдно перед постоянным партнером. Поэтому, если девушка, которая минуту назад улыбалась, сейчас всем недовольна и хмурит брови, возможно, ей есть что скрывать.

Лишние подробности

Некоторые женщины, скрывающие отношения на стороне, заранее пытаются перестраховаться и придумать оправдания своим опозданиям, отговоркам и задержкам на «работе». Поэтому для полноты картины они добавляют к своим рассказам такие подробности, которыми раньше не стали бы делиться с партнером.

Частая похвала

Если ваша дама вдруг стала кроткая и нежная, и ее неожиданно перестало смущать в вас то, что бесило годами, стоит насторожиться. Женщины, которые хотят отвести от себя подозрение и не хотят провоцировать лишних конфликтов, много хвалят своих партнеров и создают эффект благополучных отношений.

Идеальная чистота

Бывает так, что мужчины замечают момент, когда женщина перестает следить за порядком в доме. Пыль и горы грязного белья не увидеть невозможно. А вот обратную ситуацию, при которой жена неожиданно начинает вымывать каждый уголок в квартире, замечают не все. А это один из звоночков неверности. Чрезмерное рвение со стороны женщины может вызвать вопросы. К примеру, некоторые женщины, которые находят себе любовников, начинают спокойно отпускать мужчину на прогулку с друзьями, предлагают отдохнуть и снимают домашние дела. Для чего? Чтобы быть идеальной и не провоцировать лишних разборок.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как категорически нельзя расставаться с мужчиной.

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