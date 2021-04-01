«Тусовщица растет»: невестка Валерии показала отдых с маленькой дочкой в Дубае
Лиана Волкова сетует, что малышка ведет очень активный образ жизни.
Фото, видео: Instagram @lianashulginaa
Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина отдыхает с трехмесячной малышкой Селин в Дубае. Молодая мама счастлива, что везде может находиться со своей ненаглядной дочуркой — даже во время похода по магазинам. Видео их путешествий она показала в сторис Instagram.
«Селинчик тоже на шопинге», — шутит супруга сына артистки.
Девушка поделилась с подписчиками, что дочь растет непоседой. По ее словам, малышка уже привыкла очень активно проводить день и ни в какую не хочет оставаться в коляске, пока мама примеряет наряды в бутике. Как занимать ребенка по возвращении в Москву, Лиана пока не знает, но уже обдумывает.
«Тусовщица маленькая растет», — смеется невестка Валерии.
Несмотря на современность взглядов, молодая мама все еще боится показывать широкой публике личико дочери. Поэтому на видео она невзначай прикрывала головку ребенка кашкой с кофе.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео первого заплыва Валерии с внучкой Селин.
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