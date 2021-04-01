«Тусовщица растет»: невестка Валерии показала отдых с маленькой дочкой в Дубае

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Алина Потёмкина
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Лиана Волкова сетует, что малышка ведет очень активный образ жизни.

Фото, видео: Instagram @lianashulginaa

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина отдыхает с трехмесячной малышкой Селин в Дубае. Молодая мама счастлива, что везде может находиться со своей ненаглядной дочуркой — даже во время похода по магазинам. Видео их путешествий она показала в сторис Instagram.

«Селинчик тоже на шопинге», — шутит супруга сына артистки.

Девушка поделилась с подписчиками, что дочь растет непоседой. По ее словам, малышка уже привыкла очень активно проводить день и ни в какую не хочет оставаться в коляске, пока мама примеряет наряды в бутике. Как занимать ребенка по возвращении в Москву, Лиана пока не знает, но уже обдумывает.

«Тусовщица маленькая растет», — смеется невестка Валерии.

Instagram @lianashulginaa

Несмотря на современность взглядов, молодая мама все еще боится показывать широкой публике личико дочери. Поэтому на видео она невзначай прикрывала головку ребенка кашкой с кофе.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео первого заплыва Валерии с внучкой Селин.

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