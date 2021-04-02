Тутберидзе ответила на слухи о возвращении к ней фигуристки Трусовой

Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировала слова директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева о возвращении к ней Александры Трусовой. Как отметила специалист, функционер не имеет отношения ни к ее работе, ни к данному вопросу и, соответственно, не может знать о ситуации со спортсменкой и делать подобные заявления. Тренер была возмущена слухом и отказалась подтверждать его.

«Серьезно, какой можно дать комментарий по поводу возвращения… Кто сказал по поводу возвращения? Он (Лайшев — Прим. ред.) не имеет отношения к нашей работе никакого абсолютно. Слушайте, отстаньте от меня, нет, ничего я не подтверждаю», — сказала Тутберидзе.

Фигуристка Александра Трусова в свои 16 лет является обладательницей трех бронзовых медалей крупнейших соревнований — чемпионата мира, чемпионата Европы и финала Гран-при. Ее фамилия внесена в Книгу рекордов Гиннесса — спортсменка мастерски исполняет четверные прыжки. На ЧМ-2021, как отмечала супруга нынешнего тренера Трусовой Евгения Плющенко Яна Рудковская, она была единственной, кто включил в программу столь сложный элемент.

Как известно, переход 15-летней Александры Трусовой вместе с 11-летней Вероникой Жилиной от Этери Тутберидзе в академию Плющенко произошел весной 2020 года. Комментируя ситуацию, двукратный олимпийский чемпион отрицал, что вместе с женой переманивал спортсменок с помощью денег. Смену наставника он назвал «сугубо родительским решением».

Что касается Рудковской, она также отказалась отвечать на циркулирующие вокруг ее персоны слухи. Продюсер отметила, что не хочет быть даже упомянутой наряду с Ренатом Лайшевым. Разговаривая с журналистом по телефону, она заявила, что прямо сейчас наблюдает, как тренируется Трусова, и ничего не знает о ее планах вернуться к Тутберидзе.

«У меня такой информации нет. Я вообще это не комментирую. Я смотрю, сейчас она катается на тренировке, вижу ее. Можно меня о связанном с Лайшевым ничего не спрашивать? Извините, я не хочу даже эту фамилию слышать», — заключила продюсер.

Как ранее писал 5-tv.ru, хореограф Этери Тутберидзе объяснил, почему считает уход Трусовой к Плющенко «ножом в спину».