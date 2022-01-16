Обречены на рак: назван самый опасный способ употребления яиц

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал в эфире одного из федеральных телеканалов о самом вредном варианте употребления яиц.

«Любая колбаса, обжаренная вместе с яйцами, не добавляет этому блюду пользы, а наоборот — делает его вредным, а для некоторых групп населения - особо вредным», — цитирует Михаила Гинзбурга РИА Новости.

По его словам, те, кто употребляют яйца с 50 граммами жареного красного мяса практически обрекают себя на развитие рака поджелудочной железы и толстой кишки, а также ускоряют течение атеросклероза.

«По крайней мере, регулярно ни в коем случае нельзя этого делать», — отметил Гинзбург.

Специалист добавил, что самым безобидным блюдом являются яйца пашот.

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