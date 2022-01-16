Обречены на рак: назван самый опасный способ употребления яиц

|
Анна Васильева
Анна Васильева Анна Васильева Журналист, райтер 2 415

Врач-диетолог предупредил россиян о возможных рисках для здоровья.

Обречены на рак: назван самый опасный способ употребления яиц

Фото: Depositphotos / VadimVasenin

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал в эфире одного из федеральных телеканалов о самом вредном варианте употребления яиц.

«Любая колбаса, обжаренная вместе с яйцами, не добавляет этому блюду пользы, а наоборот — делает его вредным, а для некоторых групп населения - особо вредным», — цитирует Михаила Гинзбурга РИА Новости.

По его словам, те, кто употребляют яйца с 50 граммами жареного красного мяса практически обрекают себя на развитие рака поджелудочной железы и толстой кишки, а также ускоряют течение атеросклероза.

«По крайней мере, регулярно ни в коем случае нельзя этого делать», — отметил Гинзбург.

Специалист добавил, что самым безобидным блюдом являются яйца пашот.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что едят голливудские знаменитости.

-4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.77
1.20 86.89
1.43
Интуиция, воля, разум: в чем власть каждого знака зодиака

Последние новости

13:20
Шукшина не поддержала увлечение дочери бодибилдингом: «Мама просто промолчала»
12:59
Стриженова показала, как живет ее подруга, звезда «Гардемаринов» Ольга Машная
12:42
Обречены на рак: назван самый опасный способ употребления яиц
12:27
Растоптал лицо: житель Ленобласти забил жену до смерти в ее день рождения
12:14
Недавно родившую Серябкину накрыла депрессия: «Постоянно хотелось плакать»
11:59
Обе всмятку: пять человек погибли в лобовом ДТП с двумя легковушками под Псковом

Сейчас читают

Интуиция, воля, разум: в чем власть каждого знака зодиака
Скорпионы сомневаются, а Девы негодуют. Какие эмоции чаще испытывают люди разных знаков зодиака
Полнолуние 18 января: чем опасен этот день и как избежать трагических последствий
Адвокат Жорин требует компенсацию от европейского регулятора за «смертельную» вакцину

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год