Меркурий в Овне разжигает конфликты: астропрогноз на неделю с 5 по 11 апреля

Мирные настроения марта 2021 года позади, а впереди — период активной деятельности и бурных ссор горячего апреля. Это связано с тем, что в воскресенье 4 апреля Меркурий поменяет свое положение относительно знаков зодиака, рассказала 5-tv.ru астролог Алена Никольская.

«Теперь Меркурий находится там же, где расположились Солнце и Венера, а это значит — знак Овна. Меркурий отвечает за мыслительный процесс, за умение коммуницировать, за умение стройно и красиво высказывать свои мысли, а также за любые покупки и нервную систему. Наша нервная система до 19 апреля — а именно столько времени Меркурий будет находиться в Овне — будет буквально натянута, как струна», — предупреждает эксперт.

По словам Никольской, в ближайшие семь дней нужно постараться ни с кем не выяснять отношения. Общее настроение недели будет крайне напряженным, и над любой, даже безобидной, на первый взгляд, беседой повиснет риск перехода в крупную ссору.

Да, взрывной Меркурий будет энергично подталкивать к конфликтам: многие почувствуют острое желание доказывать каждому свою точку зрения, спорить с пеной у рта, не соглашаться с популярными мнениями. Тем не менее, лучше потренировать выдержку, проявить стойкость и не провоцировать скандалов.

Как спланировать неделю с 5 по 11 апреля?

Для того, чтобы задуманное сбылось, в грядущие дни нужно быть максимально собранным и действовать решительно.

«Если вы планируете какие-то важные дела на этой неделе, постарайтесь уложиться в первые три дня, понедельник, вторник и среду, потому что, начиная со второй половины четверга и до конца воскресенья настроение, эмоции и накал страстей будут такими, что будет очень непросто в каких-то вопросах договориться», — продолжает астролог.

Кроме того, что жители Земли будут склонны к склокам и разборкам, общее напряжение в мире обеспечит высокую вероятность разного рода аварий, трений на международной политической арене, а также между людьми, даже самыми близкими и любимыми.

«На этой неделе будет очень важный аспект с Плутоном, который отвечает за большие трансформации, перерождение, а также серьезные конфликты. Если вы хотите закончить с кем-то отношения или что-то завершить в своей жизни, то лучшего времени не придумаешь. У нас сейчас убывающая Луна, поэтому все, что вы завершите на этой неделе, будет кардинальным образом закончено», — добавила Никольская.

Астролог заключила: тот, кто сумеет подвести итоги в личных и профессиональных делах, получит заслуженную награду — покой и уверенность в будущем. Успевшие разобрать «завалы» памяти и упорядочить отношения с окружающими тут же почувствуют, что в их жизни начинается новый этап, и все можно начать с чистого листа.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз Алены Никольской для всех знаков зодиака на весь апрель 2021 года.