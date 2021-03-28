Время перемен и Солнце в Овне: астропрогноз на апрель 2021 года

После спокойного и размеренного марта середина весны будет щедра на яркие и динамичные события. Как лучше всего провести время, чтобы оно прошло наиболее продуктивно, и какие опасности будут поджидать в этом калейдоскопе событий, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала Алена Никольская.

Солнце в Овне — время перемен

Главный объект в Солнечной системе переходит в импульсивный и решительный знак Овна. Это принесет много положительных событий. Кроме того, к Овну присоединится Венера, которая отвечает за эмоциональную часть личности человека, поэтому апрель будет очень насыщенным на переживания месяцем.

Особенное внимание нужно обратить на период с 5 по 9 апреля: это время будет невероятно продуктивным, утверждает астролог.

«Чувства и эмоции будут бить через край, поэтому если вам нужна инициатива, а ее давно не было — апрель самое лучшее для этого время», — рассказала Никольская.

Однако не все так радужно. Меркурий проводит последние несколько дней в Рыбах. Это может привести к искажению информации вокруг вас и обманам. В связи с этим с 1 по 4 апреля включительно нужно проявлять максимальную бдительность.

«Никаких подписаний договоров и важных переговоров. В это время много неясностей, и активизируются мошенники. Чтобы не попасться на их удочку, лучше не принимать никаких важных решений в этот период», — предостерегла астролог.

Новолуние — 12 апреля

Новолуние означает напряженность, поэтому запаситесь терпением. Сложный период может продлиться с 12 до 14 апреля, в его последний день Венера перейдет в знак Тельца.

«Все будет искрить, будьте аккуратней. Вслед за Венерой в знак Тельца перейдет Солнце, и все немного затормозится, но только на время», — сообщила Никольская.

Солнце в соединении с Ураном

Такое сочетание небесных сил состоится в конце апреля и приведет к неблагоприятной обстановке, а также может негативно повлиять на ваше ментальное самочувствие.

«Будет конфликт между личностью и обществом. Если не хотите поругаться с начальством или попасть в опасные ситуации — держитесь подальше от толпы», — дала совет Алена Никольская.

Напоследок астролог добавила, что апрель — все же отличное время для того, чтобы сделать что-то новое в своей жизни. Однако в этот период нужно почаще вспоминать известную народную мудрость: семь раз отмерь и один отрежь.

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