«Отвлекала внимание от президента»: эксперт о скандале с чулками жены Байдена

Броский внешний вид первой леди США Джил Байден во время недавней высадки из самолета на самом деле мог быть тонко продуманным отвлекающим маневром, предположила политконсультант, эксперт по коммуникациям Алена Август.

Есть вероятность, что американские политтехнологи таким образом хотели отвлечь внимание аудитории от персоны самого президента, который в последнее время ассоциируется в основном с нелепыми и курьезными инцидентами, пояснила эксперт.

«Мы понимаем, что основные новости о самом президенте Байдене чаще всего касаются его немолодого возраста и не слишком крепкого здоровья. Широко разошлись новости о том, как он мучительно поднимался по трапу самолета, как он иногда забывает имена, события и факты. И может быть, это такой прием, чтобы переключить внимание», — предположила эксперт.

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Иначе, добавила Август, оправдать внешний вид первой леди США сложно, и вопрос не только в ее статусе первой леди США, а вообще в уместности некоторых нарядов в определенном возрасте и определенных обстоятельствах.

«Требования к первой леди всегда выше, чем к остальным, потому что своим внешним видом она воздействует, в том числе, и на повестку. Не зря сейчас так бурно обсуждаются ее чулочки в сетку и в интернете, и в СМИ, потому что, во-первых, это действительно не совсем по возрасту, во-вторых, не подходит для публичного мероприятия, и, в-третьих, совсем уж не подходит для первой леди», — заключила эксперт.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, американские пользователи соцсетей высмеяли первую леди США Джил Байден за слишком сексапильные чулки.