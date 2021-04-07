Видео смертельного выстрела во время учений инкассаторов в Нижнем Новгороде

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 155

По плану сотрудники международной логистической компании должны были отработать нападение грабителей, но в какой-то момент что-то пошло не так.

Фото, видео: depositphotos / ijdema; 5-tv.ru

5-tv.ru публикует видео смертельного выстрела во время учений инкассаторов в Нижнем Новгороде. По плану сотрудники международной логистической компании должны были отработать нападение грабителей, но в какой-то момент что-то пошло не так.

На кадрах видно, как один из мужчин объясняет правила разыгранной учебной сцены. Все расходятся по своим позициям и начинают разыгрывать предложенную ситуацию. Но вдруг происходит непоправимое. Пистолет «нападавшего» оказывается заряжен и звучит выстрел.

Установлено, что пуля попала рядом с сердцем 23-летнего молодого человека. Он скончался на месте от полученных травм. По факту произошедшего проводится проверка, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По информации 5-tv.ru, начальник ЧОПа, который проводил учения, был назначен на эту должность несколько дней назад.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.77
1.39 92.33
2.15
Сдвиг по фазе: какой у вас психологический диагноз по знаку зодиака

Последние новости

9:16
Как российские знаменитости воспитывают своих детей?
9:09
«Ататушечки»: Рудковская показала, как Плющенко с сыном возятся с ее малышом
9:02
Побои, инсульт и смерть сына: Легендарная Тина Тернер завершает карьеру
9:01
Тест: Угадайте фильмы с Надеждой Румянцевой по одному кадру
8:52
Германия может начать предварительные переговоры о закупке вакцины «Спутник V»
8:41
Арена столкновений и погромов: на акции протеста в Мадриде пострадали 14 человек

Сейчас читают

Сдвиг по фазе: какой у вас психологический диагноз по знаку зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля, для всех знаков зодиака
Синдром Легкоступовой: почему смерть певицы потащила за собой лавину вранья
Ученый, мистик, спецслужбист. Кем был умерший психиатр-криминалист Виноградов?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака