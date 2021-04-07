Обмануть болезнь не удалось: в Малом театре назвали причину смерти Пашковой

Директор столичного Малого театра Тамар Михайлова рассказала, из-за чего скончалась актриса Ольга Пашкова. Виной всему — тяжелая болезнь, заявила она 5-tv.ru.

По словам Михайловой, версия о коронавирусе исключена.

«Все началось в августе. Она потеряла сознание на репетиции, не болела, ничего, а потом выяснилось, что у нее онкология. Мы помогали как могли, но обмануть болезнь не удалось», — пояснила директор Малого.

Несмотря на рак, актриса продолжала выходить на сцену.

Ольга Пашкова служила в Государственном академическом Малом театре с 1987 года, сразу же после окончания Щепкинского училища. Зрители ее помнят по таким постановкам, как «Из воспоминаний идеалиста», «Дети Ванюшина», «Мещанин во дворянстве», «Леший», «Убийство Гонзаго», «Дядюшкин сон», «Царь Федор Иоаннович». В кино она приняла участие в 24 проектах. В частности, «Возвращение Мухтара», «Сказ про Федота-Стрельца», «Вор».

Как писал 5-tv.ru ранее, Ольга Пашкова скончалась в Москве на 56-м году жизни. Дата прощания и место похорон пока не уточняется.