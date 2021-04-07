Экстренное заседание контактной группы по Донбассу состоится в ближайший час

Эфирная новость 1 093

Обстановка на линии соприкосновения по-прежнему напряженная.

Фото, видео: ТАСС / Кравченко Александр; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Киевские власти собирают экстренное заседание контактной группы по Донбассу. В ЛНР уже подтвердили участие.

Обстановка на линии соприкосновения по-прежнему напряженная. В Донецке остановлена работа насосной станции, как сообщает руководство ДНР, из-за обстрелов украинских вооруженных сил.

Завершить конфликт в Донбассе поможет вступление Украины в НАТО — так считают в Киеве. Правда, западная поддержка этого пути значительно поубавилась. В США заявили, что они, конечно же, «за» — но единолично принять страну в альянс никак не могут.

«Стремление Украины обсуждалось в контактах с должностными лицами США в течение нескольких лет. Мы взаимодействуем по этому вопросу, но это решение остается за всеми странами НАТО», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Командование НАТО отметило, что Украина — ценный партнер альянса. Но никаких сроков вступления по-прежнему не назвало.

Тема:
Украинский кризис
7 апр
Видео: на убитого беспилотником в ДНР мальчика сбросили кустарное взрывное устройство
7 апр
В ОБСЕ подтвердили гибель ребенка после взрыва в Донбассе — видео с места трагедии
7 апр
Глава ДНР пригрозил отвоевать земли Украины, если она пойдет в наступление
7 апр
В МИД Украины назвали условие для начала войны в Донбассе
7 апр
В Раде заявили о желании Запада «ограбить» украинский народ
7 апр
Лавров назвал ситуацию на юго-востоке Украины тревожной
7 апр
В Белом доме ответили на стремление Украины вступить в НАТО
6 апр
В Германии обвинили НАТО в разжигании вражды между Россией и Украиной
6 апр
Лавров назвал факты, подтверждающие нарушение Киевом минских договоренностей
6 апр
«Кризис серьезнее Карибского»: политолог о перспективах новой войны на Украине

Читайте также

+8° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
77.77
1.39 92.33
2.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:29
Звезда «Уральских пельменей» поделилась лайфхаком, где знакомиться с холостяками
20:24
Захарова обвинила НАТО в усилении активности на Украине и в Черном море
20:14
Видео: небо над Киргизией озарила яркая вспышка. Есть версия, что взорвался НЛО
20:02
Патрушев обвинил США в создании биологического оружия по всему миру
19:51
«Сволочи!» — Слава разбушевалась из-за хейтеров дочери, которые довели ее до слез
19:38
Видео: склад в Люберцах полыхает на площади в пять тысяч «квадратов»

Сейчас читают

«Кто такие?!» — Фирсов заявил о попытке взлома квартиры покойной Легкоступовой
Секс вместо кекса? Эксперт раскрыла ТОП-5 методов похудения с удовольствием
«Самый уродливый корабль» Украины вышел в Черное море на испытания — фото
Синдром Легкоступовой: почему смерть певицы потащила за собой лавину вранья

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака