Экстренное заседание контактной группы по Донбассу состоится в ближайший час

Киевские власти собирают экстренное заседание контактной группы по Донбассу. В ЛНР уже подтвердили участие.

Обстановка на линии соприкосновения по-прежнему напряженная. В Донецке остановлена работа насосной станции, как сообщает руководство ДНР, из-за обстрелов украинских вооруженных сил.

Завершить конфликт в Донбассе поможет вступление Украины в НАТО — так считают в Киеве. Правда, западная поддержка этого пути значительно поубавилась. В США заявили, что они, конечно же, «за» — но единолично принять страну в альянс никак не могут.

«Стремление Украины обсуждалось в контактах с должностными лицами США в течение нескольких лет. Мы взаимодействуем по этому вопросу, но это решение остается за всеми странами НАТО», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Командование НАТО отметило, что Украина — ценный партнер альянса. Но никаких сроков вступления по-прежнему не назвало.