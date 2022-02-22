«Не втягивайте живот»: ТОП-3 ошибок, отнимающих женскую силу

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Алина Потёмкина
Алина Потёмкина Алина Потёмкина Журналист 11 009

Некоторые вредные привычки закладываются в будущую леди в раннем детстве.

«Не втягивайте живот»: ТОП-3 ошибок, отнимающих женскую силу

Фото: Depositphotos / serezniy

Сила любой женщины — в ее внутренней энергии. Именно поддерживая ее, она сможет не только быть успешной и привлекательной, но и притягивать к себе достойное окружение. Если же растерять этот огонь, не помогут никакие салоны красоты и курсы повышения самооценки, пишет издание Yogajournal. Существует три основных правила, нарушение которых влечет за собой убывание женской силы.

Не напрягай живот

Наверняка, каждая девочка слышала в детстве от взрослых — «втяни живот». С годами у многих появляется привычка делать это не только для красивого фото, но и просто по жизни. Именно это действие опасно для внутренней энергии — так блокируется центр жизненных сил. Чтобы быть в гармонии с собой, следует расслаблять живот на каждом выдохе, а также максимально расширять на вдохе. Помимо прочего, это защищает организм от многих недугов.

Не смотри сверху вниз на мужчин

Речь идет не о высокомерии, а о траектории взгляда. Часто женщины смотрят сначала мужчине в глаза, а затем постепенно опускают взгляд вниз, к его ногам. Таким образом включается линия подчинения представителя сильного пола. Попробуйте изменить ее: поднимайте глаза постепенно от его ног к лицу.

Не жалуйся

Жалобы на тяготы жизни программируют вас на такое же незавидное будущее. Они создают у окружающих о вас впечатление как о человеке, которого можно использовать, и он не заслуживает уважения. Не позволяйте себе жаловаться нигде, и это поможет вам сохранить свою силу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем секрет притягательности женщин-стерв.

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