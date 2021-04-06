Ну, стерва! В чем секрет притягательности женщин этого типа?

Как часто можно услышать, как про какую-то даму говорят: «Ну, стерва!» И в этой экспрессивной характеристике порой нет негатива, а скорее восхищение. Причем если она прозвучала из уст другой женщины, скорее всего, за ней кроется еще и зависть. Ведь именно такие барышни чаще всего привлекают внимание мужчин. О том, как распознать настоящую стерву, и в чем секрет ее притягательности, 5-tv.ru рассказала психолог, бизнес-коуч, НЛП-тренер Екатерина Есичева.

Главное качество, которое отличает обладательницу этого «титула», кроется в ее способности не нуждаться в ком-либо и не ждать от общества одобрения. Эта леди идет по жизни с гордо поднятой головой, пока кавалеры ложатся к ее ногам, а соперницы меркнут в ее тени.

«Женщины-стервы очень независимы, это их главная фишка. Они не зависят от мнения окружающих, от того, есть у них мужчина или нет. Такая женщина не будет расстраиваться, если мужчина не позвонит, задержится, опоздает, она просто пойдет дальше и будет заниматься своей жизнью», — пояснила психолог.

У стервы всегда есть армия поклонников и обожателей. За ней толпами ходят не только восторженные фанаты, но и просто неравнодушные — причем в их рядах оказываются независимо от пола. Магнитом служит целостность характера такой дамы, заметила психолог.

«Она любит себя, ценит себя, иногда это даже завышенная самооценка. И тем самым она притягивает к себе людей. Люди не хотят общаться с нытиками, жертвами. Поэтому они тянутся к таким женщинам, особенно мужчины — к недоступным, загадочным», — объяснила эксперт.

И, наконец, успех стерв легко объясняется тем, что они очень конкретны в своих желаниях. Притом не просто четко их формулируют, но и никогда не сбивают однажды установленную планку.

«Такая женщина всегда знает, чего хочет, и не соглашается на полумеры. Если она хочет iPhone 12 в подарок — она будет ждать именно его, и если ей подарят что-то другое, то это ее крупно разочарует. Она может даже перестать общаться с таким дарителем», — заключила психолог.

Головокружительные перспективы открываются перед такими женщинами не только на личном поприще, но и в карьере. По словам эксперта, они легко добиваются высоких должностей и приличного достатка. Кроме того, стервы всегда остаются женственными и любят заботиться о себе.

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